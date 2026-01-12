Stoccarda-Eintracht: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 15:11

Stoccarda-Eintracht Francoforte è una sfida valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga, in programma martedì alle 18:30. Lo Stoccarda arriva all’appuntamento in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, mentre l’Eintracht Francoforte viene dal pareggio per 3-3 contro il Borussia e mostra qualche difficoltà in difesa, avendo subito 33 gol in sedici gare.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Stoccarda-Eintracht:

Stoccarda-Eintracht: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv — STOCCARDA EINTRACHT BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Stoccarda-Eintracht in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Stoccarda — Lo Stoccarda si presenta a questa sfida in grande forma. Nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe ha ottenuto quattro vittorie, dimostrando solidità difensiva e continuità in attacco. La squadra è in piena lotta per un posto in Champions League, con 29 punti in classifica, e può contare su un approccio tattico equilibrato che le permette di gestire le partite senza rinunciare a creare occasioni.

Qui Eintracht — L’Eintracht Francoforte arriva al match dopo un pareggio pirotecnico per 3-3 contro il Borussia, una partita che ha evidenziato alcune lacune difensive. Con 33 gol subiti in sedici partite, la squadra fatica ancora a trovare stabilità dietro, ma resta pericolosa in avanti grazie a giocatori capaci di far male in ripartenza. La squadra cerca continuità per non perdere contatto con le posizioni europee e spera di migliorare l’efficacia difensiva in trasferta.

Stoccarda-Eintracht, probabili formazioni — STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstaedt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Nartey, Leweling; Undav.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Hojlund, Larsson, Brown; Uzun, Doan; Knauff.

