Amburgo-Leverkusen: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 15:27

Il Volksparkstadion di Amburgo ospita martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30 l’incontro valido per la 17ª giornata di Bundesliga tra Hamburger SV e Bayer Leverkusen. Un match dal sapore molto diverso per le due squadre: l’Amburgo cerca punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Leverkusen punta a consolidare il terzo posto e restare agganciato alla zona Champions.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Amburgo-Leverkusen:

Amburgo-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv — AMBURGO LEVERKUSEN BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Amburgo-Leverkusen in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Amburgo — L’Amburgo arriva alla sfida in una situazione complicata. Il tredicesimo posto riflette un campionato irregolare, con risultati alterni e una difesa fragile: nelle ultime otto partite casalinghe non ha mantenuto la porta inviolata. L’infermeria è piena, con assenze pesanti come Glatzel, Poulsen e Omari, e la squadra dovrà fare affidamento su giovani come Rayan Philippe per provare a fare la differenza in attacco. Servirà una prestazione quasi perfetta per ottenere punti contro un avversario di livello superiore.

Qui Leverkusen — Il Leverkusen si presenta ad Amburgo con uno stato di forma molto migliore, reduce da due vittorie consecutive e con la terza posizione condivisa in classifica. Il reparto offensivo è guidato da Patrik Schick e supportato dal centrocampo creativo di Aleix Garcia, capace di sopperire alle assenze di Palacios. La squadra ha mostrato continuità in trasferta e nelle sfide recenti contro l’HSV ha sempre segnato almeno due reti, confermandosi favorita in questo match.

Amburgo-Leverkusen, probabili formazioni — AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo (c), Vušković, Elfadli; Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Dompé; Konigsdorffer.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Flekken; Andrich, Badé, Belocian; Arthur, Aleix Garcia, Tillman, Tella; Hofmann, Schick, Terrier.

