Il Volksparkstadion di Amburgo ospita martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30 l’incontro valido per la 17ª giornata di Bundesliga tra Hamburger SV e Bayer Leverkusen. Un match dal sapore molto diverso per le due squadre: l’Amburgo cerca punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Leverkusen punta a consolidare il terzo posto e restare agganciato alla zona Champions.
Diretta TV e Streaming Gratis
Amburgo-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Amburgo-Leverkusen:
Amburgo-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv—
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Amburgo—
L’Amburgo arriva alla sfida in una situazione complicata. Il tredicesimo posto riflette un campionato irregolare, con risultati alterni e una difesa fragile: nelle ultime otto partite casalinghe non ha mantenuto la porta inviolata. L’infermeria è piena, con assenze pesanti come Glatzel, Poulsen e Omari, e la squadra dovrà fare affidamento su giovani come Rayan Philippe per provare a fare la differenza in attacco. Servirà una prestazione quasi perfetta per ottenere punti contro un avversario di livello superiore.
Qui Leverkusen—
Il Leverkusen si presenta ad Amburgo con uno stato di forma molto migliore, reduce da due vittorie consecutive e con la terza posizione condivisa in classifica. Il reparto offensivo è guidato da Patrik Schick e supportato dal centrocampo creativo di Aleix Garcia, capace di sopperire alle assenze di Palacios. La squadra ha mostrato continuità in trasferta e nelle sfide recenti contro l’HSV ha sempre segnato almeno due reti, confermandosi favorita in questo match.
Amburgo-Leverkusen, probabili formazioni—
AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo (c), Vušković, Elfadli; Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Dompé; Konigsdorffer.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Flekken; Andrich, Badé, Belocian; Arthur, Aleix Garcia, Tillman, Tella; Hofmann, Schick, Terrier.
