Newcastle-Manchester City: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della EFL Cup su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 15:42

Martedì 13 gennaio 2026 (ore 21:00) il St. James’ Park ospita l’andata della semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City. In palio c’è un posto nella finale di Wembley, con il ritorno fissato a inizio febbraio. Sfida di altissimo livello tra due squadre ambiziose: i Magpies puntano a sfruttare il fattore campo, mentre i Citizens vogliono indirizzare subito il discorso qualificazione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Newcastle-Manchester City:

Newcastle-Manchester City: dove vedere la EFL Cup in Streaming e in Tv — NEWCASTLE MANCHESTER CITY EFL CUP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Newcastle-Manchester City in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Newcastle — Il Newcastle arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. I Magpies hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, mostrando grande brillantezza offensiva ma anche qualche amnesia difensiva, come dimostra il recente 3-3 contro il Bournemouth.

La squadra di Eddie Howe segna con continuità e gioca con ritmo alto, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove l’intensità e l’aggressività diventano armi decisive. L’obiettivo è chiaro: costruire un vantaggio in vista del ritorno, approcciando la gara senza timori reverenziali.

Qui Manchester City — Il Manchester City si presenta a Newcastle con risultati più altalenanti ma con una qualità complessiva nettamente superiore. I Citizens hanno rallentato in campionato, collezionando diversi pareggi, ma restano una squadra estremamente solida e abituata a gestire partite di questo peso.

Guardiola può contare su una rosa profonda e tecnica, capace di controllare il possesso e colpire nei momenti chiave. In trasferta il City tende a essere più prudente, ma l’obiettivo è uscire dal St. James’ Park con un risultato positivo per affrontare il ritorno in una posizione di forza.

Newcastle-Manchester City, probabili formazioni — Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Murphy, Thiaw, Schär, Tino Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Ramsey; Barnes, Wissa, Willock. Allenatore: Eddie Howe.

Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Khusanov, Aké, O’Reilly; Nico Gonzalez, Reijnders; Savinho, Cherki, Bobb; Mukasa. Allenatore: Pep Guardiola.

