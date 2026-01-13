Coppa di Francia, Bayeux-Marsiglia: dove vederla gratis in streaming

La sfida tra Bayeux e Olympique Marsiglia, in programma martedì 13 gennaio 2026, rappresenta uno degli incontri più affascinanti dei sedicesimi di finale di Coupe de France

Stefano Sorce 13 gennaio - 00:34

La sfida tra Bayeux-Marsiglia è in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo Stade Michel d’Ornano di Caen ed è valida per i sedicesimi di finale della Coupe de France. Sulla carta è il confronto più sbilanciato del turno, con una formazione di sesta divisione chiamata a un’impresa storica contro uno dei club più prestigiosi del calcio francese.

Hai tre possibilità per seguire Bayeux-Marsiglia:

Dove vedere Bayeux-Marsiglia in diretta tv e streaming — La diretta streaming di Bayeux-Marsiglia sarà disponibile sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per gli utenti con account verificato. Dopo l’iscrizione e l’attivazione del conto tramite un deposito minimo di 10€, la partita sarà visibile nel palinsesto live. Lo streaming sarà fruibile su tutti i principali dispositivi. In tempo reale sarà possibile seguire statistiche, dati e andamento della partita.

Il momento delle due squadre — Per il piccolo club normanno questa partita rappresenta l’evento più importante della sua storia. Bayeux è l’unica squadra dilettantistica rimasta in corsa nella competizione e ha costruito il suo percorso grazie a una serie di vittorie di misura, tutte ottenute con grande sacrificio e compattezza difensiva. Sei successi consecutivi in Coppa testimoniano una squadra organizzata, capace di soffrire e colpire nei momenti giusti. Storica è stata soprattutto la vittoria contro il Caen, formazione di terza divisione, che ha dato al gruppo una spinta emotiva enorme. Tra le mura amiche Bayeux ha sempre vinto, dimostrando di saper sfruttare entusiasmo e pubblico per andare oltre i propri limiti.

Situazione completamente diversa per il Marsiglia, che arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattare la beffarda sconfitta nella finale di Trophée des Champions contro il PSG, maturata ai rigori dopo il pareggio nei minuti di recupero. La squadra di De Zerbi resta comunque in buona salute, con due vittorie nelle ultime tre trasferte e un attacco che ha segnato con continuità. In Coppa di Francia l’OM vuole spezzare una tradizione recente negativa, visto che è stato eliminato ai sedicesimi nelle ultime due edizioni. Questa volta l’obiettivo è chiaro: evitare sorprese e gestire la partita con maturità, senza sottovalutare un avversario che non ha nulla da perdere.

Le probabili formazioni di Bayeux-Marsiglia — I padroni di casa dovrebbero confermare gran parte dell’undici che ha eliminato il Blois. Tra i pali spazio a Lecanu, protetto da una difesa a cinque composta da Delain, Lefevre, Jouan, Lemasson e Mayette, con quest’ultimo spesso pronto a spingersi in avanti. A centrocampo agiranno Sylla, Benalal e Aubel, incaricati di rompere il gioco e ripartire. In attacco fiducia alla coppia Renaux-Guillotte, entrambi decisivi nell’ultimo turno e principali riferimenti offensivi della squadra.

De Zerbi dovrebbe schierare un assetto molto offensivo. In porta possibile spazio a de Lange, con una linea difensiva guidata da Pavard ed Egan-Riley, supportati sugli esterni da Palmieri. In mezzo al campo regia affidata a Vermeeren, affiancato da O’Riley, mentre sulle corsie agiranno Weah e Paixao per dare ampiezza. Dietro alle punte spazio a Gomes, pronto a innescare il tandem offensivo formato da Maupay e Gouiri, chiamati a capitalizzare il grande volume di gioco prodotto dalla squadra.

Bayeux: (5-3-2): Lecanu; Delain, Lefevre, Jouan, Lemasson, Mayette; Sylla, Benalal, Aubel; Renaux, Guillotte.

Marsiglia: (3-4-1-2): de Lange; Palmieri, Egan-Riley, Pavard; Weah, O’Riley, Vermeeren, Paixao; Gomes; Maupay, Gouiri.