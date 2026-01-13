Segui Thunder-Spurs in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 01:52)

L'inizio di settimana in NBA ci propone il super match in western conference tra Thunder e Spurs. Al Paycom Center va infatti in scena la sfida fra le prime due ad ovest in un aperitivo di quella che potrebbe essere la serie finale per l'accesso alle finals. Palla a due il 13 gennaio alle ore 2 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Thunder-Spurs, big match nella western conference — Con 33 vittorie e 7 sconfitte i campioni in carica dei Thunder sono la miglior squadra della NBA e dominano la northwest. OKC ha la miglio difesa e il secondo miglior attacco oltre ad un Gilgeous-Alexander da 31,9 di media a serata che lo rende il secondo miglior realizzatore della lega. I Thunder arrivano da 3 vittorie di fila di cui ultima quella 124-112 in casa contro gli Heat.

Anche gli Spurs comandano la propria division, la southwest con un record di 27W e 12L grazie anche alla loro intensità sotto canestro che li vede secondo nel conteggio dei rimbalzi. I texani però arrivano da 3ko nelle ultime 4 gare e nell'ultima serata hanno perso di un punto in casa di Minnesota nonostante i 29 di Wembanyama. Le due formazioni si sono affrontate ben 3 volte a dicembre e in tutte e 3 i casa hanno vinto gli Spurs.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Spurs — OKC in campo con Gilgeous-Alexander playmkaer, Wallace guardia, Dort e Williams ali e Holgren centro. Spurs che rispondono con Fox play, Castle guardia, Barnes ala piccola, Champagnie ala grande e Wembanyama numero 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Wallace, Dort, Williams, Holgren. All. Daigneault

SAN ANTONIO SPURS - Fox, Castle, Barnes, Champagnie, Wembanyama. All. Johnson