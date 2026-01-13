Segui Pelicans-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 13 gennaio - 02:20

Sfida ad ovest fra Pelicans e Nuggets, un match sulla carta complicato per i padroni di casa. Allo Smoothie King Center infatti New Orleans ultima nella western conference ospita Denver terza. La partita è in palinsesto martedì 13 gennaio alle 2 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Pelicans-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Pelicans-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Pelicans-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Pelicans-Nuggets, le statistiche pre match — NOLA ha vinto solo il 22% dei match finora giocati, ovvero 9 su 41. Questo ruolino di marcia rende i Pelicans ultimi nella southwest. La squadra della Louisiana arriva dal ko esterno 128-118 contro i Magic con Williamson migliore dei suoi con 22 punti.

I Nuggets hanno il miglior attacco con 122,7 punti di media segnati e la miglior percentuale al tiro (50,2%) di tutta l'NBA. Denver può contare sul leader della lega nei rimbalzi e negli assist Nikola Jokic. I Nuggets viaggiano a 26 vinte e 13 perse e sono secondi nella northwest dietro a OKC. Interessante notare come Denver arrivino da 5 successi di fila negli scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Pelicans-Nuggets — Pelicans in campo con McGowens playmaker, Fears guardia, Williamson ala piccola, Murphy ala grande e Queen centro. Nuggets che rispondono con Pickett in regia, Tyson guardia, Jones e Watson ali con Gordon numero 5.

NEW ORLEANS PELICANS - McGowens, Fears, Williamson, Murphy, Queen. All. Borrego

DENVER NUGGERTS - Pickett, Tyson, Jones, Watson, Gordon. All. Adelman