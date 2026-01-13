derbyderbyderby streaming Hearts-St. Mirren streaming e formazioni: dove vederla in diretta tv live gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Hearts-St. Mirren: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Il campionato scozzese propone una sfida sulla carta molto sbilanciata ma tutta da giocare a Tynecastle Park: Hearts-St. Mirren, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45. Gli Hearts, primi a 47 punti, guidano la classifica e vogliono rafforzare ulteriormente il primato, mentre il St. Mirren, decimo (terzultimo) a 18 punti, è chiamato a un’impresa per muovere una classifica complicata. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in diretta.

Hai tre possibilità per guardare Hearts-St. Mirren in streaming gratis:

Dove vedere Hearts-St. Mirren in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è sufficiente creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, valido per sbloccare l’intero palinsesto live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Hearts-St. Mirren” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Gli Hearts, primi con 47 punti, stanno vivendo una stagione di altissimo livello e vogliono sfruttare il fattore campo per allungare ulteriormente in vetta. Derek McInnes punta sul 4-2-3-1, modulo che garantisce equilibrio e qualità, con Devlin e Baningime a fare filtro in mezzo al campo e Shankland riferimento offensivo supportato da Kyziridis, Braga e Magnusson sulla trequarti.

    Il St. Mirren, decimo a 18 punti, arriva a Edimburgo in un momento delicato e con l’obiettivo di strappare un risultato positivo per uscire dalla zona calda. Steve Robinson conferma il 3-4-3, assetto più prudente che punta sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze affidate a Mandron e N’Lundulu, con McMenamin pronto a inserirsi sugli esterni.

    Le probabili formazioni di Hearts-St. Mirren

    Gli Hearts dovrebbero confermare il 4-2-3-1, cercando controllo del gioco e pressione costante. Il St. Mirren risponde con il 3-4-3, provando a contenere e colpire in transizione.

    Hearts (4-2-3-1): Gordon, McCart, Findlay, Halkett, Altena, Devlin, Baningime, Kyziridis, Braga, Magnusson, Shankland. Allenatore: Derek McInnes

    St. Mirren (3-4-3): George, Fraser, King, Freckleton, McMenamin, Phillips, Donnelly, Taylor, John, Mandron, N’Lundulu. Allenatore: Steve Robinson

