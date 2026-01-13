Napoli e Parma si sfidano in occasione del match valido per il recupero della giornata numero sedici, rinviato a causa della Supercoppa Italiana. I partenopei vogliono dare seguito alla prestazione super di San Siro.

13 gennaio 2026

Mercoledì pomeriggio, Napoli e Parma si sfidano allo Stadio Maradona in una gara fondamentale per le ambizioni delle due formazioni. Le due squadre, in campo alle ore 18:30, si incrociano nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata per gli impegni di Supercoppa dei partenopei.

Napoli-Parma, dove vedere la gara in streaming LIVE e diretta TV — La partita tra Napoli e Parma potrà essere seguita esclusivamente su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma, oltreché tramite Smart TV, potranno seguire il match in streaming su qualsiasi altro dispositivo, tablet, PC, smartphone, previa installazione dell'app dedicata.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Napoli è una delle tre squadre del nostro campionato, insieme a Como e Juventus, a non aver ancora perso una gara disputata nel proprio stadio. In casa, infatti, l'ultimo ko risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio. Complessivamente, invece, è reduce da due partite senza successi, entrambe finite per 2-2 contro Verona e Inter. L'ultima sconfitta, dunque, è quella capitata a Udine, contro l'Udinese per 1-0. Da lì in avanti 6 partite senza sconfitte tra tutte le competizioni per i partenopei.

Dall'altro lato, il Parma ha raccolto 7 punti figli di due vittorie e un pareggio, nelle più recenti tre trasferte. In generale 12 dei 21 punti (57.14%) fatti sin qui sono stati raccimolati lontano dal Tardini.

Sole due, in ogni caso, le vittorie assicurate dai ducali nelle ultime 5 partite stagionali.

Le probabili formazioni — Conte riproporrà la difesa a 3 con Rrahmani centrale e Beukema e Buongiorno ai suoi lati. Nel centrocampo, immancabile il goleador McTominay, mentre davanti fiducia confermata al danese Hojlund, supportato ancora da Politano e Elmas.

Nel Parma di Cuesta, il modulo ad "albero di Natale" dovrebbe vedere la conferma in blocco dell'11 uscito vittorioso dal confronto col Lecce nell'ultimo turno di campionato. Consueta difesa a 4 con Delprato e Valeri terzini e Circati e Valenti centrali. In mezzo al campo spicca il mancino delicato di Bernabè. Oristanio e Ondrejka agiranno alle spalle di Pellegrino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.