Coppa d’Africa, Nigeria-Marocco: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Nigeria-Marocco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 18:32)

Scendono in campo Nigeria e Marocco, tra le squadre più forti del continente. La Coppa d’Africa sta giungendo ai titoli di coda e chi delle due squadre riuscirà a vincere otterrà il pass per l’attesissima finale. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è domani, 14 gennaio, alle ore 21:00.

Hai tre possibilità per vedere Nigeria-Marocco in streaming gratis

Come accedere allo streaming:

Il momento delle due squadre — Nigeria e Marocco vedono protagonisti due ex Serie A, che stanno facendo la voce grossa nella massima competizione africana. Da un lato Victor Osimhen, decisivo in più occasioni con la Nigeria, e dall’altro lato Brahim Diaz, autentico trascinatore della formazione magrebina. Il centrocampista del Real Madrid, dovesse arrivare quantomeno in finale, ha ottime possibilità di diventare il miglior calciatore della competizione. La Nigeria arriva alla semifinale dopo aver sconfitto l’Algeria ai quarti, mentre il Marocco ha superato senza troppa difficoltà l’esame Camerun. Il favore del pronostico pende a favore della squadra di Regragui, che negli ultimi Mondiali si è rivelata essere una squadra arcigna e difficile da battere.

Le probabili formazioni di Nigeria-Marocco — La Nigeria scende in campo con un 4-3-1-2, in cui le punte di riferimento saranno Osimhen e Adams. I due attaccanti saranno coadiuvati da Lookman, che si muoverà da numero 10. Il Marocco invece opta per un dinamico 4-3-3 con Brahim Diaz che partirà largo dalla fascia per poi accentrarsi. Presente anche Hakimi e, in porta, Bono.

Nigeria (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct: Chelle.

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Ezzalzouli; B. Diaz, El Kaabi, Saibari. Ct: Regragui.