Alaves-Rayo Vallecano, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Alaves-Rayo Vallecano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 gennaio - 23:04

Ritorna il fascino della Copa del Rey. Giunti agli ottavi di finale, una delle partite più avvincenti che propone la competizione è quella che vede scendere in campo Alaves e Rayo Vallecano. La squadra di Madrid si presenta a questa sfida senz'altro come favorita per strappare il pass verso i quarti. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è mercoledì 14 gennaio, con il fischio d'inizio previsto alle 21:00.

Dove vedere Alaves-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis — Alaves-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Il Rayo Vallecano si presentia da favorito alla sfida di Copa del Rey. La formazione di Madrid è reduce da una convincente vittoria ai danni del Mallorca e ha vinto il turno precedente della competizione contro il Granada, superando il turno con un netto 1-3 in cui hanno segnato Garcia e Diaz, mentre la terza rete è frutto di un autogol di Floro Flores. L'Alaves invece si presenta alla sfida dopo aver battuto, sorprendentemente ma comunque con merito, il Siviglia grazie alla rete di Robles nei minuti finali, su calcio di rigore. La classifica de LaLiga sorride al Rayo, che può sicuramente dire la sua in Copa del Rey almeno per un altro turno.

Le probabili formazioni di Alaves-Rayo Vallecano — L'Alaves scende in campo con un contenitivo 4-1-4-1, che funge da 4-5-1 nella fase di non possesso palla. La squadra di Madrid, invece, si presenta con un dinamico 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Martin, coadiuvato da De Frutos e Palazon, protagonisti dell'ultima partita contro il Mallorca, e Garcia.

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Pacheco, Tenaglia, Parada; Blanco; Calebe, Ibanez, Suarez, Alena; Martinez.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Mendy, Lejeune, Chavvaria; Valentin, Diaz; de Frutos, Palazon, Garcia; Martin.