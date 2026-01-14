Boca Juniors-Millonarios, l’amichevole nel nome di Miguel Angel Russo

Le due squadre si incontrano in un match per ricordare Miguel Angel Russo, scomparso lo scorso ottobre

Federico Iezzi Collaboratore 14 gennaio - 14:31

Boca Juniors-Millonarios: l'amichevole di questa sera, prima uscita del Boca alla vigilia del Torneo di Aperura, unisce le due squadre nel nome di Miguel Angel Russo. L'ex tecnico, deceduto a ottobre 2025 a causa di un tumore alla prostata, è stato sia allenatore del Boca, con cui ha vinto il campionato nel 2020 e la Libertadores nel 2007, e anche i Millonarios, con cui ha vinto un campionato colombiano.

Boca Juniors-Millonarios — Una partita per celebrare e ricordare Miguel Angel Russo, ma anche un impegno importante per il Boca. Per la formazione di Claudio Ubeda, infatti, la partita di questa sera è la prima uscita dell'anno, un test di un certo peso in vista dell'inizio del campionato argentino. Dopo le prime due settimane di preparazione Ubeda non avrà a disposizione alcuni nomi di peso della rosa: non ci sarà Cavani e neanche Carlos Palacios e Rodrigo Battaglia. Il tecnico quindi abbandonerebbe il suo tradizionale 4-4-2 per passare ad un 4-3-3 con una sola punta, due esterni di fascia e un centrocampo ben schierato, dinamico e coordinato. Il Millonarios, invece, arrivano alla Bombonera freschi di una sconfitta, in una amichevole, contro una altra argentina, il River Plate.

Nel nome di Miguel Angel Russo — Le due squadre si identificano nel suo nome e nel suo ricordo. La partita sarà infatti una sorta di memoriale in suo onore, tanto che è stata soprannominata Copa Miguel Ángel Russo. Se da calciatore Russo ha legato il suo nome all'Estudiantes, come allenatore, pur avendo allenato molte compagini, è ricordato soprattutto per aver allenato il Boca. Nel 2007 condusse la squadra, in cui giocavano Rodrigo Palacio, Martin Palermo e Juan Riquelme, alla vittoria di una storica Libertadores in finale contro il Gremio. Con gli Xeneizes, inoltre, ha vinto anche il campionato argentino nel 2020. Con i Millonaros, che ha guidato per due anni dal 2016 al 2018, ha invece conquistato un campionato colombiano.