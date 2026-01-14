derbyderbyderby calcio estero Boca Juniors-Millonarios, l’amichevole nel nome di Miguel Angel Russo

Le due squadre si incontrano in un match per ricordare Miguel Angel Russo, scomparso lo scorso ottobre
Federico Iezzi
Boca Juniors-Millonarios: l'amichevole di questa sera, prima uscita del Boca alla vigilia del Torneo di Aperura, unisce le due squadre nel nome di Miguel Angel Russo. L'ex tecnico, deceduto a ottobre 2025 a causa di un tumore alla prostata, è stato sia allenatore del Boca, con cui ha vinto il campionato nel 2020 e la Libertadores nel 2007, e anche i Millonarios, con cui ha vinto un campionato colombiano.

Miguel Angel Russo quando allenava il Rosario Central. (Foto di Joaquín Camiletti/Getty Images)

Boca Juniors-Millonarios

Una partita per celebrare e ricordare Miguel Angel Russo, ma anche un impegno importante per il Boca. Per la formazione di Claudio Ubeda, infatti, la partita di questa sera è la prima uscita dell'anno, un test di un certo peso in vista dell'inizio del campionato argentino. Dopo le prime due settimane di preparazione Ubeda non avrà a disposizione alcuni nomi di peso della rosa: non ci sarà Cavani e neanche Carlos Palacios e Rodrigo Battaglia. Il tecnico quindi abbandonerebbe il suo tradizionale 4-4-2 per passare ad un 4-3-3 con una sola punta, due esterni di fascia e un centrocampo ben schierato, dinamico e coordinato. Il Millonarios, invece, arrivano alla Bombonera freschi di una sconfitta, in una amichevole, contro una altra argentina, il River Plate.

Boca Juniors-Millonarios, l’amichevole nel nome di Miguel Angel Russo- immagine 3
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 18 OTTOBRE: Un'immagine in onore del defunto allenatore del Boca Juniors, Miguel Russo, è visualizzata sul tabellone digitale dello stadio prima della partita del Torneo Clausura Betano 2025 tra Boca Juniors e Belgrano all'Estadio Alberto J. Armando il 18 ottobre 2025 a Buenos Aires, Argentina. Russo è morto l'8 ottobre 2025, all'età di 69 anni. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Nel nome di Miguel Angel Russo

Le due squadre si identificano nel suo nome e nel suo ricordo. La partita sarà infatti una sorta di memoriale in suo onore, tanto che è stata soprannominata Copa Miguel Ángel Russo. Se da calciatore Russo ha legato il suo nome all'Estudiantes, come allenatore, pur avendo allenato molte compagini, è ricordato soprattutto per aver allenato il Boca. Nel 2007 condusse la squadra, in cui giocavano Rodrigo Palacio, Martin Palermo e Juan Riquelme, alla vittoria di una storica Libertadores in finale contro il Gremio. Con gli Xeneizes, inoltre, ha vinto anche il campionato argentino nel 2020. Con i Millonaros, che ha guidato per due anni dal 2016 al 2018, ha invece conquistato un campionato colombiano. 

