Boca Juniors-Millonarios: l'amichevole di questa sera, prima uscita del Boca alla vigilia del Torneo di Aperura, unisce le due squadre nel nome di Miguel Angel Russo. L'ex tecnico, deceduto a ottobre 2025 a causa di un tumore alla prostata, è stato sia allenatore del Boca, con cui ha vinto il campionato nel 2020 e la Libertadores nel 2007, e anche i Millonarios, con cui ha vinto un campionato colombiano.
Il ricordo di Miguel Angel Russo
Boca Juniors-Millonarios, l’amichevole nel nome di Miguel Angel Russo
Boca Juniors-Millonarios—
Una partita per celebrare e ricordare Miguel Angel Russo, ma anche un impegno importante per il Boca. Per la formazione di Claudio Ubeda, infatti, la partita di questa sera è la prima uscita dell'anno, un test di un certo peso in vista dell'inizio del campionato argentino. Dopo le prime due settimane di preparazione Ubeda non avrà a disposizione alcuni nomi di peso della rosa: non ci sarà Cavani e neanche Carlos Palacios e Rodrigo Battaglia. Il tecnico quindi abbandonerebbe il suo tradizionale 4-4-2 per passare ad un 4-3-3 con una sola punta, due esterni di fascia e un centrocampo ben schierato, dinamico e coordinato. Il Millonarios, invece, arrivano alla Bombonera freschi di una sconfitta, in una amichevole, contro una altra argentina, il River Plate.
Nel nome di Miguel Angel Russo—
Le due squadre si identificano nel suo nome e nel suo ricordo. La partita sarà infatti una sorta di memoriale in suo onore, tanto che è stata soprannominata Copa Miguel Ángel Russo. Se da calciatore Russo ha legato il suo nome all'Estudiantes, come allenatore, pur avendo allenato molte compagini, è ricordato soprattutto per aver allenato il Boca. Nel 2007 condusse la squadra, in cui giocavano Rodrigo Palacio, Martin Palermo e Juan Riquelme, alla vittoria di una storica Libertadores in finale contro il Gremio. Con gli Xeneizes, inoltre, ha vinto anche il campionato argentino nel 2020. Con i Millonaros, che ha guidato per due anni dal 2016 al 2018, ha invece conquistato un campionato colombiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA