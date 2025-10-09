Lutto in casa Boca Juniors, è morto Miguel Angel Russo

Il tecnico degli Xeneixes lottava dal 2017 contro una grave malattia che lo ha costretto più volte ad assentarsi dai campi da calcio

È un momento di grande dolore nel mondo del calcio argentino e internazionale. L'allenatore del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, è morto all'età di 69 anni. Nel 2017 gli era stato diagnosticato un cancro e da allora si sottoponeva a cicli di chemioterapia. L'ultimo ricovero ha portato allo sviluppo di complicanze risultate fatali al tecnico argentino. La camera ardente sarà allestita presso la Bombonera questo giovedì prima dell'ultimo saluto a Miguel Angel Russo da parte del Boca Juniors e di tutto il calcio.

La lunga carriera di Miguel Angel Russo tra Boca Juniors e non solo — Nonostante la grave malattia, Russo non ha mai smesso di fare ciò che più amava. Pur sottoponendosi a pesanti cicli di cure e a due operazioni, l'argentino mai ha voluto interrompere definitivamente il lavoro di allenatore. Durante l'ultimo periodo e prima dell'aggravarsi delle sue condizioni, ha voluto tornare appena possibile a dirigere i suoi giocatori del Boca in allenamento. Era il 23 settembre, l'ultima apparizione pubblica dell'argentino.

Quella di Russo è stata una lunghissima carriera, prima da calciatore e poi soprattutto da allenatore. Se nel primo caso vestì una sola maglia, quella dell'Estudiantes, da tecnico passò addirittura per 16 squadre diverse in giro per il mondo. L'argentino cominciò questa esperienza nel 1989 con il Lanús. In questa prima fase, gestì squadre di medio-basso livello, ottenendo due promozioni: una proprio con il Lanús e l'altra con il "suo" Estudiantes.

Il salto di carriera arrivò nel 2005 con il passaggio al Velez, club con cui vinse il campionato di Clausura nello stesso anno. Terminata l'esperienza al Fortín, nel 2007 firmò per quello che diventerà l'altro suo grande amore, il Boca Juniors. Con gli Xeneixes vinse l'ultima Copa Libertadores della squadra, nel suo primo anno, una coppa e un campionato. Questi ultimi due trofei alla sua seconda esperienza a Buenos Aires tra il 2020 e il 2021. Russo aveva quindi preso le redini del club per la terza volta nel giugno di quest'anno.