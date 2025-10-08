Da Tapia a Di María, da Boca a Estudiantes, fino alla CONMEBOL: tutto il calcio argentino e sudamericano si mobilita per sostenere una delle figure più amate e rispettate del pallone albiceleste.

Danilo Loda 8 ottobre - 12:52

Miguel Angel Russo, simbolo del calcio argentino e attuale allenatore del Boca Juniors, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. A 69 anni, l’ex tecnico campione della Copa Libertadores nel 2007 versa in gravi condizioni di salute e rimane ricoverato a casa, con prognosi riservata. La notizia ha profondamente scosso il mondo del calcio argentino e internazionale, generando una vera e propria ondata di messaggi di solidarietà e vicinanza.

Tutti a tifare Miguel Angel Russo — Il Boca Juniors è stato il primo club a rompere il silenzio, pubblicando un comunicato toccante sui propri canali ufficiali: “Siamo con Miguel e la sua famiglia in questo momento”. Il messaggio, semplice ma carico di significato, ha dato il via a una catena di affetto che ha coinvolto ex giocatori, dirigenti, allenatori e tifosi di tutto il continente.

Il Rosario Central, squadra con cui Russo ha vissuto pagine indimenticabili della sua carriera, ha voluto far sentire la propria vicinanza: “Forza, Miguel. Tutti i tifosi della Canalla sono con te, campione”. A queste parole si è unito anche Angel Di Maria, bandiera del club e campione del mondo con l’Argentina, che sui social ha dedicato un pensiero personale al tecnico che ha segnato la sua crescita calcistica.

Anche il presidente dell’AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ha espresso pubblicamente il suo sostegno: “Forza caro Miguel in questo momento difficile. Tutto il calcio argentino è con te”. Un messaggio che riflette l’unità del movimento sportivo nazionale di fronte alle difficoltà di una delle sue figure più rispettate.

Non sono mancati i pensieri da parte dei colleghi: Julio César Falcioni, amico e storico avversario in panchina, ha condiviso una foto che li ritrae insieme, accompagnata da un semplice ma potente “Forza Miguel!”.

L’Estudiantes de La Plata, club dove Russo ha giocato per tutta la carriera da calciatore, ha diffuso un comunicato pieno d’affetto, ricordando non solo l’allenatore ma l’uomo simbolo dei valori del club. Il presidente Juan Sebastián Verón ha voluto aggiungere parole personali di incoraggiamento, evidenziando il legame profondo tra Russo e la storia dell’Estudiantes.

L'omaggio delle istituzioni — Il supporto è arrivato anche dalle istituzioni calcistiche internazionali: AFA e CONMEBOL hanno espresso ufficialmente la loro vicinanza. L’ente sudamericano ha pubblicato un messaggio significativo: “Il calcio del continente è con te, professor Miguel Russo. Forza e pronta guarigione a un campione delle Americhe”.

Ma l’affetto per Russo ha superato i confini argentini. Club come Cerro Porteño, Universidad de Chile e soprattutto i Millonarios — con cui Russo ha vinto due titoli in Colombia — hanno condiviso parole di stima e solidarietà.

In particolare, la squadra di Bogotá ha pubblicato una dichiarazione che ha commosso il mondo del calcio: “Da parte del Millonarios FC, della squadra professionistica, della dirigenza e di tutto lo staff, inviamo un messaggio di forza al nostro amato Miguel Angel Russo e alla sua famiglia. Sii forte, Miguel! La famiglia Blue è con te. Tutto guarisce con l’amore”.