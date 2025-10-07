Millonarios-America De Cali, 14° turno della Primera A Colombiana: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 17:04)

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 02:30 italiane, lo stadio El Campín di Bogotá ospita Millonarios-America De Cali, sfida valida per il 14° turno della Primera A Colombiana. Squadre appaiate in classifica a quota 14 punti e in cerca di un successo per allontanarsi dalle zone pericolose.

Qui Millonarios — Il Millonarios arriva all'appuntamento con 14 punti all'attivo dopo 13 giornate, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. I “Embajadores” hanno faticato a trovare continuità, ma in casa restano un avversario pericoloso: tre vittorie nelle ultime cinque partite interne, con un rendimento in crescita. Dopo il ko contro l’Atlético Nacional (0-2), la squadra di Bogotá punta a rialzarsi subito davanti al proprio pubblico, affidandosi alla spinta dei suoi tifosi e ai gol di Leonardo Castro e Luis Marimón.

Qui America De Cali — Stessi punti in classifica anche per l'América de Cali. 14 in 13 partite (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), la squadra di Lucas González ha mostrato solidità difensiva ma poca incisività offensiva, segnando solo 10 reti. L'1-1 contro l’Envigado ha confermato proprio questo: parliamo di una compagine che spesso non riesce a portare a casa l'intera posta in palio, ma che allo stesso tempo concede poco agli avversari.

Millonarios-America De Cali, probabili formazioni — MILLONARIOS, probabile formazione: Diaz, Novoa, Mosquera, Vargas, Arias, Castro, Vega, Árevalo, Castro, Castro, Cabezas.

AMERICA DE CALI, probabile formazione: Graterol, Castillo, Bocanegra, Pestaña, Bertel, Carrascal, Escobar, Navarro, Barrios, Holgado, Lucumí