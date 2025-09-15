Parole forti del tecnico che dopo un momento difficile per problemi di salure si è lasciato andare a un duro sfogo contro chi ha speculato sul suo stato di salute, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Alessia Bartiromo 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 13:25)

Torna in panchina Miguel Ángel Russo, godendosi il suo Boca Juniors nuovamente dalla sua postazione privilegiata preferita, a bordo campo. Ha lasciato alle spalle il brutto momento dopo il lungo ricovero in ospedale per una brutta infezione alle vie urinarie, che ha preoccupato tutto l'ambiente degli Xeneizes. Nella sua prima intervista ufficiale dopo il pareggio per 1-1 contro il Rosario Central, si è lasciato andare a un duro sfogo contro chi ha speculato sul suo stato di salute, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Il ritorno in panchina di Russo con una buona prestazione del Boca Juniors — Dopo il lungo ricovero, Russo è tornato in panchina per il big match contro il Rosario Central. Il risultato di 1-1 ha dimostrato grande equilibrio in campo, regalando ai gialloblù una posizione molto favorevole per la prossima Libertadores. "Sono soddisfatto, è stata una partita equilibrata, il Boca ha giocato bene e sta migliorando sempre di più. Ha carattere, intensità e sta facendo sempre meglio con il passare delle partite", ha dichiarato lo stesso Russo nel post gara. "Abbiamo sette giorni per lavorare ancora sui nostri difetti prima della sfida importantissima contro il Central Córdoba alla Bombonera e come sempre daremo il massimo", prosegue.

Lo sfogo di Russo: "In troppi hanno speculato sul mio stato di salute ma non penso alle cattiverie" — Dopo la gara, Russo si è lasciato andare a qualche dichiarazione piccata riportata da TyC, parlando di coloro che hanno speculato sul suo stato di salute in un momento personale per lui molto difficile e delicato: "Mi vedete qui, sto bene. Sono state dette tantissime cattiverie sul mio stato di salute, in un momento davvero brutto. Ci sono rimasto male ma ne sono abituato, ormai sono impermeabile e cerco di non pensarci. Se sono tornato qui è perché ho l'ok dello staff medico e l'appoggio della mia famiglia, come sempre, tutto il resto sono chiacchiere". La risposta è arrivata alla domanda di alcuni giornalisti che gli hanno chiesto se qualcuno dell'entourage gli avesse chiesto di andar via, lasciando spazio a un altro allenatore.