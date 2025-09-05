Il tecnico del club argentino resta sotto osservazione in attesa che le sue condizioni migliorino al punto di poter tornare ad allenare

Danilo Loda 5 settembre - 13:19

Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors è ancora ricoverato presso l'Istituto Fleni di Buenos Aires. Una decisione presa dai medici per monitorare attentamente il suo stato di salute. I medici hanno deciso infatti che finché l'infezione alle vie urinarie non sarà completamente risolta, non verrà dimesso. L'allenatore del Boca Juniors ha trascorso la sua terza notte in clinica per ulteriori controlli e per combattere l'infezione, dato che le sue condizioni generali non gli permettono di proseguire con una cura ambulatoriale.

Mercoledì scorso Russo ha ricevuto la visita di suo figlio Ignacio, attaccante del Tigre, mentre Claudio Úbeda, vice allenatore del Boca, si è recato ieri in clinica per portare i saluti di tutta la squadra. Fonti vicine all'allenatore assicurano che è di ottimo umore e desidera ardentemente tornare a casa per guidare la squadra alla ripresa degli allenamenti. Tuttavia, al momento ciò non è possibile, e la guida del gruppo rimarrà nelle mani del suo vice allenatore.

Miguel Angel Russo, continuano le cure in ospedale — Durante il ricovero, a Miguel Angel Russo come riporta TyC Sports, sono state somministrate delle flebo che lo hanno mantenuto idratato e anche antibiotici per contrastare un'infezione causata da un batterio particolarmente resistente. I risultati delle colture hanno evidenziato la gravità del caso, portando i medici a decidere di prolungare la degenza presso la clinica anziché optare per un trattamento a domicilio.

Questa situazione non sembra destinata a cambiare nell'immediato. La possibilità di una dimissione nelle prossime ore è alquanto remota, mentre si ritiene più probabile che Russo rimanga ricoverato per i prossimi giorni. I medici vogliono evitare ricadute o possibili esposizioni ad altri agenti patogeni che potrebbero complicare ulteriormente il quadro clinico.

Il Boca Juniors nella mani dello staff tecnico — Il Boca Juniors segue con attenzione ogni sviluppo relativo alla salute del suo allenatore. Questo nonostante non abbia ancora rilasciato comunicati ufficiali o messaggi pubblici di sostegno attraverso i propri canali social. Mercoledì la squadra ha ripreso gli allenamenti senza la presenza di Russo. La squadra è affidata a Úbeda e dello staff tecnico composto da Juvenal Rodríguez, Adrían Gerónimo e Cristian Aquino come preparatori atletici, e Cristian Muñoz per i portieri.

Il ricovero in ospedale giunge dopo che l'allenatore del Boca, 69 anni, è apparso visibilmente affaticato durante le ultime partite della squadra. Infatti nelle gare giocate dai gialloblù, l'allenatore è rimasto seduto per tutta la durata dei match, senza dare istruzioni o mostrare la sua innata energia. Da qui si sono alimentate preoccupazioni sulla sua salute, confutate dal ricovero dei giorni scorsi.