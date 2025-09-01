Dopo una stagione poco soddisfacente, il Boca Juniors sembra aver trovato finalmente solidità. Non subisce gol da tre partite.

Lorenzo Maria Napolitano 1 settembre - 19:12

In Sudamerica, quest'anno, il Boca Juniors ha faticato più del previsto. Anche con l'inizio del torneo di Clausura la squadra di Russo ha iniziato con il freno a mano tirato, collezionando pochi punti e, addirittura, mettendo in seria discussione la permanenza del tecnico. Dalla partita contro l'Independiente Rivadavia, però, gli Xeneizes si sono nettamente ripresi, inanellando tre vittorie di fila e rilanciandosi verso obiettivi ambiziosi.

Il ritorno del Boca Juniors — Gli argentini avevano collezionato soltanto sei punti in quattro partite, ma dalla sfida contro il Rivadavia, in cui Russo ha deciso sorprendentemente di convocare tutta la rosa, compresi gli infortunati, c'è stata una netta inversione del trend negativo. Da quella sfida, il Boca ha battuto il Banfield e, ieri sera, l'Aldosivi, segnando in queste tre partite sette gol senza mai subirne. Insomma, prove convincenti con dei risultati che hanno permesso alla squadra di schizzare ai primi piani della classifica.

In questo momento, la formazione di Russo occupa la terza posizione del Gruppo A, ad un solo punto dal Central Cordoba e due dal Barracas Central. In questi recenti trionfi c'è senz'altro lo zampino di Leandro Paredes, motore della zona nevralgica del campo, che ha fornito anche un assist nell'ultimo match, ma anche di Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli ha affrontato una stagione difficile, non rispettando le statistiche degli anni passati, ma il suo ritorno al gol nel match contro il Banfield promette un finale di stagione intenso per il Boca.

Le prossime sfide — Cavalcando le onde dell'entusiasmo, il Boca Juniors affronterà sfide difficili prossimamente: domenica 14 affronterà in trasferta il Rosario Central di Angel Di Maria, e seguiranno gli impegni contro il Central Cordoba, Defensa y Justicia e Newell's Old Boys.