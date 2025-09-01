La prossima Finalissima metterà di fronte l' Argentina di Lionel Scaloni e la Spagna di Luis De La Fuente. Questo torneo metterà di fronte le Nazionali che hanno vinto l'ultima Copa America e l'ultimo Europeo . La partita si giocherà a marzo del 2026, quindi pochi mesi prima del Mondiale , e proprio per questo motivo Scaloni ha criticato la scarsa organizzazione dell'evento.

L'anno prossimo si giocheranno i Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti e parteciperanno ben 48 Nazionali. I Campioni del Mondo dell'Argentina hanno già staccato il pass per la competizione calcistica più importante al mondo e vogliono difendere il titolo a tutti i costi. Pochi mesi prima del grande evento, precisamente nel mese di marzo, si giocherà la Finalissima tra l'Albiceleste e la Spagna, che la scorsa estate ha vinto l'Europeo battendo l' Inghilterra in finale. Tuttavia, il ct Scaroni non è d'accordo sul giocare questa partita soprattutto per il fatto che si terrà poco prima del Mondiale.

Intervistato da TNT Sports, il commissario tecnico dell'Argentina ha rilasciato dichiarazioni forti sulla possibile data della Finalissima. In particolar modo, il ct ha criticato la scarsa organizzazione dicendo: "C'era tempo per disputare prima questa partita. Avrei preferito non disputare questo torneo prima del Mondiale". Il motivo principale per cui la partita non è stata giocata prima è la UEFA Nations League, torneo che occupa spazio e tempo. Scaloni ha parlato di ciò dicendo: "La Spagna non ha avuto modo di venire a causa della Nations League, competizione che hanno inventato". Sulla Finalissima, il ct dell'Argentina ha dichiarato: "Vincere è difficile, soprattutto contro una squadra di quel livello. Non vanno commessi errori e l'importante è l'essere pronti per il Mondiale. Dobbiamo lavorare sodo ed avere la fortuna di evitare infortuni".