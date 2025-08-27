derbyderbyderby calcio estero La FIFA sanziona l’Argentina per cori razzisti e il Monumental apre ai bambini

L'organo di governo del calcio ha sanzionato l'AFA per un brutto episodio occorso con la conseguente decisione di dare spazio al Monumental a bambini e associazioni
La FIFAha deciso di punire l'Argentina per dei cori razzisti lanciati dai tifosi contro la Colombia. L'episodio è avvenuto durante il match contro i Cafeteros valido per la qualificazione al Mondiale 2026. La FIFA ha optato per una punizione particolare: nella prossima partita della Nazionale una tribuna sarà occupata da bambini e ONG che si occupano di combattere il razzismo.

Tifosi argentini al Monumental. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

L'episodio in Argentina

Quanto accaduto risale all'11 giugno, quando Argentina e Colombia pareggiarono 1-1 al Monumental di Buenos Aires, la casa del River Plate. In quella occasione i tifosi di casa rivolsero dei cori razzisti verso gli ospiti. La FIFA, di conseguenza, aveva aperto una indagine. Indagine che segue quella aperta, per fatti analoghi, accaduti durante nella partita contro il Brasile e vinta dall'Albiceleste per 4-1.

La FIFA sanziona l’Argentina per cori razzisti e il Monumental apre ai bambini- immagine 3
Rodrigo De Paul ispeziona il campo prima delle qualificazioni sudamericane della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Argentina e Brasile. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La decisione ufficiale

La FIFA ha deciso di sanzionare la squadra di Lionel Scaloni, ma in modo del tutto particolare. La prossima partita dei campioni del mondo, infatti, si giocherà il 4 settembre contro il Venezuela, sempre al Monumental. E in quella occasione una tribuna sarà occupata da bambini e ONG antirazziste, come specificato nel comunicato della AFA, la Federcalcio Argentina: «La tribuna Centenario Baja sarà occupata dai bambini di vari club e organizzazioni non governative che lottano instancabilmente contro tutti questi tipi di azioni». Nell'altra tribuna, invece, dovrà essere esposto uno striscione commemorativo: «Uno spazio nella tribuna Centenario Alta avrà uno striscione commemorativo per sensibilizzare su azioni di questa natura e poter così continuare a lavorare per sradicare la discriminazione negli stadi». 

La stessa AFA, nel suo comunicato, ha aggiunto: «La Federcalcio argentina non ha perso di vista il suo incrollabile impegno nella lotta contro ogni tipo di atto discriminatorio, xenofobo, omofobo, antisemita e razzista. A tal fine, in vista della partita contro il Venezuela, saranno intraprese diverse azioni complementari volte a sensibilizzare i tifosi».

