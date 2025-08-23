Mondiali FIFA 2026: ecco data, orario e sede ufficiale sorteggio fase finale

Il sorteggio si terrà il 5 dicembre 2025 al Kennedy Center di Washington DC. L’evento segnerà un momento cruciale nel cammino verso il torneo più grande di sempre, coinvolgendo squadre, tifosi e media da tutto il mondo.

Il sorteggio finale dei Mondiali FIFA 2026 si terrà a Washington DC il 5 dicembre 2025 — Il sorteggio della fase finale dei Mondiali FIFA 2026 avrà luogo presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC il 5 dicembre 2025. A riportarlo è il sito ufficiale della FIFA. Venerdì 5 dicembre 2025, il mondo scoprirà i gironi della competizione, quando tutti gli occhi saranno puntati su uno dei luoghi culturali più iconici degli Stati Uniti.

Annuncio ufficiale dalla Casa Bianca — Come annunciato ieri dal Presidente degli Stati Uniti e Presidente del Kennedy Center, Donald J. Trump, insieme al Presidente della FIFA Gianni Infantino alla Casa Bianca, l’evento vedrà la partecipazione di dirigenti delle squadre, ambasciatori, tifosi, rappresentanti delle città ospitanti e media internazionali. Una tappa fondamentale verso l’edizione più grande e coinvolgente di sempre della Coppa del Mondo FIFA.

Un luogo simbolico per un evento storico — Il Kennedy Center è il centro culturale nazionale degli Stati Uniti e un memoriale vivente dedicato al Presidente John F. Kennedy. Ogni anno accoglie milioni di visitatori grazie ai suoi oltre 2.000 spettacoli, eventi ed esposizioni. A dicembre, l’iconico Trofeo della Coppa del Mondo FIFA sarà protagonista in questo luogo simbolico, mentre le migliori nazionali scopriranno il loro cammino verso la finale del 19 luglio 2026, in programma al New York, New Jersey Stadium.

Lotteria speciale per i tifosi delle città ospitanti — Per la prima volta nella storia dei sorteggi finali della Coppa del Mondo FIFA, i tifosi delle 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti) potranno partecipare a una lotteria speciale per vincere l’ingresso gratuito all’evento, con un’esperienza VIP inclusa. Ogni città avrà un numero limitato di posti riservati. I dettagli sulla lotteria saranno comunicati prossimamente.

Le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino — Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di organizzare il sorteggio finale più atteso nella storia della Coppa del Mondo FIFA nel cuore culturale e dell’intrattenimento degli Stati Uniti, il Kennedy Center di Washington DC. Questo sorteggio rappresenta una tappa fondamentale che alimenterà ulteriormente la straordinaria attesa per il più grande evento sportivo di sempre, mentre ci prepariamo a vivere tanti appuntamenti storici in Nord America nel 2026. Non vediamo l'ora di accogliere le delegazioni, i partner, i media internazionali e, in maniera speciale, i tifosi delle 16 splendide città ospitanti nella capitale degli Stati Uniti per questa occasione memorabile”.

Orario e trasmissione in diretta del sorteggio dei Mondiali — Il sorteggio prenderà il via alle ore 12:00 locali (18:00 CET e Italia) e sarà trasmesso in diretta nei tre Paesi ospitanti e in tutto il mondo dai Media Partner FIFA. Ulteriori dettagli, comprese le modalità e le informazioni di trasmissione, saranno pubblicati prossimamente su FIFA.com.

Le squadre dei Paesi ospitanti saranno già assegnate alle seguenti posizioni:

Messico: A1

Canada: B1

Stati Uniti: D1

Eventi FIFA nel 2026: Play-Off, Congresso e calcio d'inizio — Oltre al sorteggio di dicembre, il 2026 si aprirà con il nuovo FIFA Play-Off Tournament, in programma a marzo in Nord America, dove sei nazioni provenienti da cinque confederazioni (esclusa la UEFA) si contenderanno due posti per la Coppa del Mondo.

A seguire:

30 aprile 2026: 76º Congresso FIFA a Vancouver (Canada)

11 giugno 2026: calcio d’inizio della Coppa del Mondo allo storico Estadio Azteca di Città del Messico

Le squadre già qualificate ai Mondiali — Oltre ai tre Paesi ospitanti, già 10 nazionali si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 26:

Argentina (campione in carica)

Australia

Brasile

Ecuador

Iran

Giappone

Giordania (al debutto)

Corea del Sud

Nuova Zelanda

Uzbekistan (altra esordiente)

Al momento del sorteggio, 42 delle 48 squadre saranno già note.

Le restanti 6 saranno decise nel torneo di spareggio FIFA del marzo 2026.