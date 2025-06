Qualificazione Mondiali 2026: come cambia il girone dell’Italia dopo le ultime partite

Siamo soltanto all'inizio delle qualificazioni europee per i prossimi Mondiali, che si terranno In Stati Uniti, Messico e Canada, ma la strada per l'Italia è già in salita. La sconfitta contro la Norvegia pesa come un macigno sulle sorti degli azzurri: sia perché, in tal modo, la diretta concorrente per il primo posto è in fuga, ma anche per la differenza reti, dato il sonoro 3-0 inflitto da parte dei padroni di casa ad Oslo. Esonerato Luciano Spalletti, il nuovo Commissario Tecnico sarà chiamato a risollevare l'Italia, invertendo il trend negativo - continuo ormai dall'Europeo - e inanellando vittorie fino al match decisivo il 16 novembre, contro Haaland e compagni.