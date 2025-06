Da questo punto di vista, l'impegno più importante del girone non è capitato affatto nel periodo migliore per gli Azzurri: "Una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in queste condizioni. Anche il sorteggio non ci ha aiutato in questo, con questa partita in questo momento. Perché poi vinci una partita come oggi, ne vinci un'altra risicata e torni a settembre diversamente".