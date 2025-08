Nella giornata di ieri si è giocata una sfida importante tra Nueva Chicago e Almirante Brown in Argentina che ha permesso alla squadra ospite, anche chiamata La Fragata, di avvicinarsi alla zona salvezza. Il finale di partita ha acceso gli animi in seguito al goal finale che ha acceso una rissa tra le due squadre.

I giocatori del Nueva Chicago si sono scagliati contro gli avversari in seguito all'esultanza dopo il goal del definitivo 3-1. I padroni di casa hanno visto nei festeggiamenti una mancanza di rispetto verso il proprio pubblico e, una volta che la miccia si è accesa, non si è più fermata. Dopo il triplice fischio si sono visti spintoni, pugni e inseguimenti senza esclusione di colpi. A quanto risulta, c'è stata almeno un'espulsione.

Quando tutto ormai sembrava finito, i giocatori della squadra vincitrice sono corsi a centrocampo per continuare i festeggiamenti. La risposta dei padroni di casa è stata chiara e non si è fatta attendere: i rivali, ieri, non potevano festeggiare la vittoria sul loro campo, davanti ai loro tifosi. In quel momento è scoppiata un'ulteriore rissa che ha rinfuocato gli animi.

Un successo che vale oro per la salvezza

La squadra ospite non ha solo vinto un derby di fuoco: ha conquistato tre punti chiave per la salvezza. Con questa vittoria, la Fragata sale a quota 24 punti in classifica e si porta a +9 dalla zona retrocessione, dando finalmente un segnale di vita dopo l'ultima sconfitta contro i Chaco For Ever. I gol di González, Abreliano e Cardozo sono arrivati nei momenti giusti e hanno messo in luce una squadra cinica e affamata.