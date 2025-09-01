L'ex ala destra portoghese, nel corso della sua carriera calcistica, è stato protagonista di uno dei trasferimenti più clamorosi della storia

Jacopo del Monaco 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 17:56)

In tutta la sua carriera, Luis Figo ha avuto modo di affermarsi come uno dei migliori calciatori portoghesi di sempre. In una recente chiacchierata con Betfair, l'ex ala destra ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo periodo in Spagna, ammettendo che avrebbe desiderato giocare per l'Atlético Madrid.

Luis Figo rivela: "Mi sarebbe piaciuto vestire la maglia dell'Atlético" — In una carriera passata tra Spagna, Portogallo e Italia, Luis Figo ha lasciato il segno praticamente ovunque. Molto probabilmente, è in Spagna che ricordano di più il calciatore portoghese, dato che si è reso protagonista di uno dei trasferimenti più chiacchierati e discussi di inizio anni 2000, passando dal Barcellona al Real Madrid. A Betfair, Figo ha parlato molto della sua carriera da calciatore, rivelando un suo particolare desiderio che potrebbe far storcere il naso ai suoi ex tifosi, soprattutto i Blancos.

Il vincitore del Pallone d'Oro nel 2000 ha dichiarato: "Mi sarebbe piaciuto giocare per l'Atlético Madrid per la filosofia di gioco, lo stadio e l'atmosfera. Nonostante giocassi sempre contro, era sempre speciale". Poi ha parlato anche di un derby spagnolo che gli piace: "Giocare quello di Siviglia sarebbe speciale, ma non nomino nessuna delle due squadre altrimenti l'altra mi ucciderebbe. Alla fine tutti i derby sono speciali per l'emozioni che trasmettono e la rivalità che c'è tra due squadre".

C'è da precisare, tra l'altro, che nel periodo in cui Figo giocava in Spagna l'Atlético Madrid non viveva affatto il momento migliore della sua storia. L'ex Inter ha affrontato tredici volte in carriera i Colchoneros ed è stato autore di 4 gol e 7 assist, tra cui una doppietta nel derby al Santiago Bernabéu nella stagione 2002/2003, che si è comunque conclusa con un pareggio.