Ufficiale: Di Maria è tornato al Rosario Central dopo 18 anni

La carriera di Di Maria

Di Maria esordì 20 anni fa con la maglia dei gialloblù argentini. Nel 2007 il Benfica portò in Europa che non era ancora 20enne. Con la maglia delle Águias, vinse il campionato nella stagione 2009/2010 e 2 Coppe di Lega portoghesi di fila (2008/2009 e 09/10). Nell'estate del 2010 il Real Madrid comprò El Fideo per circa 25 milioni di euro più diversi bonus che erano legati alle sue prestazioni individuali. Durante la sua esperienza spagnola, vinse la Liga 2011/12, due coppe nazionali (10/11 e 13/14), la Supercoppa spagnola nel 2012, la Champions League 2013/14 e la Supercoppa UEFA nel 2014. Poi il passaggio, per circa 78 milioni di euro, al Manchester United, dove visse una stagione deludente. L'estate successiva Di Maria divenne un giocatore del Paris Saint-Germain dove vinse, in 7 stagioni, 19 trofei tra cui la Ligue 1 vinta per 5 volte. L'argentino, dopo l'esperienza in Francia, divenne un giocatore della Juventus a parametro zero, segnando anche all'esordio contro il Sassuolo. La sua avventura bianconera durò una sola stagione e scelse si tornare al Benfica. Nelle ultime stagioni, ha vinto la Supercoppa portoghese del 2023 e l'Allianz Cup (Coppa di Lega) di questa stagione.