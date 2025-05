In Argentina, la polizia ha arrestato l'uomo che minacciava il calciatore del Benfica, Angel Di Maria e la sua famiglia. L'ala ex Real Madrid sognava di tornare a giocare in patria, nella squadra che lo fece esordire 20 anni fa, il Rosario Central. Purtroppo, le minacce delle tifoserie rivali hanno impedito questo ritorno in Sud America del Fideo.