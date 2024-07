Argentina, Di María: “Era scritto, sognavo di vincere e di ritirarmi così”

El Fideo, a 36 anni, saluta l'Albiceleste dopo la vittoria della Copa América nella finale contro la Colombia: "Sono eternamente grato a questa generazione, mi ha dato tutto, mi ha fatto raggiungere quello che desideravo tanto".

Davide Capano Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 10:04)

Angel Di María lascia la Nazionale con una gioia. Dopo aver vinto la sua seconda Copa América, El Fideo ha detto che era scontato che l'Argentina vincesse il titolo negli Stati Uniti, come sognava di fare, chiudendo così il suo periodo da giocatore con l'Albiceleste.

Di María (Foto tratta da profilo X @Argentina)

"La verità è che non posso dire le stesse cose che ho detto. Era scritto, era così, l'ho detto ai ragazzi ieri sera a cena. L'ho sognato, l'ho sognato, per questo ho detto che era l'ultima Copa América e che finiva qui. Ho sognato di arrivare in finale, ho sognato di vincerla, di ritirarmi in questo modo. Non... non so cosa dirvi, a dire la verità".

"Ho tante belle sensazioni in corpo che niente, come ho detto ai ragazzi ieri sera, sono eternamente grato a questa generazione, mi ha dato tutto, mi ha fatto raggiungere quello che desideravo tanto e oggi me ne vado in questo modo. Cosa c'è di meglio di questo, no? È costato molto", ha chiarito Di María.

Argentina, il Fideo voleva vincere altri titoli con l'Albiceleste — Il 36enne argentino ha spiegato che avrebbe voluto vincere più titoli con le generazioni precedenti che non sono riuscite a conquistare un titolo con la Selección.

"Sembra facile, ma è molto difficile. Lo so perché anch'io ho vissuto dall'altra parte per 10, 11 anni, lottando per questo, lottando per questo. Non è facile raggiungere la finale e vincerla e ora sta succedendo. È così, a un certo punto doveva succedere e purtroppo, l'ho detto anche a molti ragazzi della generazione precedente, mi sarebbe piaciuto vincere anche con loro, ce lo meritavamo anche noi. Ma è successo in questo momento, continuate a insistere e a lottare e questi ragazzi mi hanno dato tutto", ha aggiunto Di María.

Argentina, Di María rimpiange l'uscita di Messi — Alla fine si è rammaricato del fatto che Leo Messi non abbia potuto continuare la partita a causa di un infortunio: "Sì, la verità è che non sono contento perché, beh, è dovuto uscire in quel modo a causa del problema alla caviglia, ma finalmente oggi siamo riusciti a dargli gioia e niente, penso che sia stata una grande serata", ha concluso.