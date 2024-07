Messi: “So che queste sono le mie ultime battaglie con l’Argentina”

Il capitano dell'Albiceleste, in gol nella semifinale di Copa América col Canada, ha parlato dopo la gara: "Non è facile essere di nuovo in una finale. Bisogna godersi ogni momento".

Davide Capano Redattore 10 luglio 2024 (modifica il 10 luglio 2024 | 07:44)

Lionel Messi ha parlato dopo la vittoria dell'Argentina sul Canada in semifinale di Copa América. Il numero 10 dell'Albiceleste ha detto di essere consapevole che sta vivendo le sue ultime "battaglie" con la Nazionale, per cui intende godersi al massimo ogni momento.

Argentina, le parole di Messi — Al termine della partita, l'argentino ha spiegato che tornare a giocare la finale di Copa América (sarà la settima della storia della Selección, nda) non è un compito facile e ha sottolineato il lavoro dei suoi compagni di squadra.

"Sì, sono consapevole che queste sono le ultime battaglie, me le sto godendo al massimo. Non è facile essere di nuovo in una finale, ma l'abbiamo fatto di nuovo, bisogna godersi ogni momento", ha detto a DSportsRadio.

Messi ha segnato uno dei due gol dell'Argentina contro il Canada, diventando il terzo marcatore del torneo con 14 reti.

Ha inoltre eguagliato un record storico, diventando il secondo giocatore a segnare in sei diverse edizioni del torneo (2007, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024). Proprio come Zizinho (1942, 1945, 1946, 1949, 1953 e 1957) che lo fece con il Brasile.

Messi lancia un messaggio sui social — Attraverso il suo account Instagram, Messi ha poi condiviso un messaggio emotivo a tutti i suoi follower, in cui ha mostrato la sua eccitazione per il ritorno nella gara decisiva per il titolo.

"VAMOSSSS!!! IN FINALE!!! Molto felice di arrivare di nuovo all'ultima partita della Copa América. Abbiamo ancora un passo da fare...".