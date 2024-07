Copa América, il ct del Canada: “Non abbiamo paura dell’Argentina”

"Sappiamo quanto sia brava l'Argentina perché l'abbiamo già affrontata (nell'esordio del torneo, nda). Ma anche noi abbiamo avuto successo contro di loro in alcuni momenti. Ho detto che probabilmente dovremo fare una partita perfetta e forse non sarà sufficiente", ha dichiarato ai media dopo l'allenamento dei suoi.

"Siamo consapevoli della qualità dell'Argentina, ma non abbiamo certo paura. Certo, hanno perso solo due volte in cinque anni e Messi è il migliore che abbia mai giocato a calcio, ma crediamo di avere una possibilità ed è così che ci stiamo preparando", ha aggiunto. La selezione canadese si è allenata domenica alla Pingry School di Basking Ridge, una cittadina del New Jersey a circa 60 chilometri a sud-ovest del MetLife Stadium di East Rutherford, dove nella notte italiana tra martedì e mercoledì si disputerà la semifinale.

Il percorso del Canada

Il Canada, debuttante in Copa América, ha affrontato l'Argentina nella gara inaugurale di questa edizione. In quella partita, l'Albiceleste si è imposta per 2-0 con i gol di Julian Alvarez e di Lautaro Martinez, ma la squadra di Marsch ha lasciato buone sensazioni nonostante la sconfitta. "È utile aver già giocato contro l'Argentina perché ci sono meno incognite, ma le buone squadre, più si avvicinano ai titoli, più sono in grado di fare un passo avanti, quindi mi aspetto che martedì l'Argentina faccia la sua migliore prestazione finora", ha spiegato.