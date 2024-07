Brasile, Danilo: “È da un po’ che non vinciamo, ma serve pazienza”

"Per vincere serve pazienza"

"Per vincere serve pazienza", ha detto il capitano della Juventus e del Brasile Danilo, intervenuto ai microfoni di Rede Globo. "È da un po' che non vinciamo qualcosa, ma spero che i tifosi abbiano ancora tanta pazienza. Non lo dico per me, perchè non so quando mi resta da giocare, ma per i giovani come Endrick e Savio che hanno bisogno di supporto".