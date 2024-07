Il derby del Loco Bielsa: l’Uruguay elimina il Brasile ai rigori

El Loco Bielsa, da buon argentino, vince il derby personale col Brasile: il suo Uruguay batte ed elimina la Seleçao ai calci di rigore e vola in semifinale di Copa America

Vincenzo Bellino Redattore 7 luglio 2024 (modifica il 7 luglio 2024 | 08:54)

Ve lo avevamo anticipato che la sfida con l'Uruguay sarebbe stata una gara non semplice per un Brasile apparso in evidente difficoltà nella fase a gironi della Copa America. E infatti così è stato: la Celestesi impone ai calci di rigori contro la Seleçaoe stacca il pass per le semifinali dove affronterà la Colombia.

Decisivi gli errori di Militao e Douglas Luiz — Partita tattica e povera di emozioni, le principali occasioni arrivano nel primo tempo. Al 35' Nandez si divora di testa il gol dell'1-0, il Brasile risponde al calar del primo tempo con Raphinha che calcia debolmente, a tu per tu con Rochet. Nella ripresa l'Uruguay resta in 10 per un fallaccio di Nandez ai danni di Rodrygo (piede a martello, ndr): l'arbitro prima estrae il giallo, poi richiamato dal VAR, corregge la sua decisione.

Il Brasile non approfitta della superiorità numerica, l'Uruguay si difende, rischia poco e niente e allunga il match prima ai supplementari, poi ai calci di rigore. La Celeste dagli undici metri è quasi perfetta, per i verdeoro sono decisivi gli errori di Militao e del neo-juventinoDouglas Luiz. La squadra di Bielsa sbaglia il penultimo penalty con Gimenez, ma Ugarte segna quello decisivo e porta l'Uruguay in semifinale dopo 13 anni.

Bielsa vince il derby — Da argentino doc, avendo allenato l'Albiceleste in passato, per El Loco Bielsa quella col Brasile era una gara speciale, un derby personale che l'ex allenatore dell'Athletic Bilbao ha vinto con merito. La semifinale è il giusto premio per un percorso netto nel torneo; dopo la deludente eliminazione ai gironi nel Mondiale di Qatar 2022, l'Uruguay grazie alla nuova guida in panchina è riuscita a risollevarsi sia nel girone di qualificazione al prossimo Campionato del Mondo, sia in Copa America.