Il ct dell'Albiceleste dopo la vittoria al debutto in Copa América al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta: "Sapevamo da sette mesi che avremmo giocato qui e hanno cambiato il manto erboso due giorni fa..."

Davide Capano Redattore 21 giugno 2024 (modifica il 21 giugno 2024 | 12:45)

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha espresso la sua insoddisfazione per il campo del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra sul Canada nell'esordio della Copa América, affermando che non è adatto a questo livello di competizione.

Argentina, Scaloni critica il manto erboso di Atlanta — L'impianto, che ospita le gare dell'Atlanta United della Major League Soccer e degli Atlanta Falcons della NFL, è solitamente dotato di un terreno di gioco artificiale, ma prima dell'esordio del torneo è stata installata una superficie temporanea in erba.

Nel primo tempo l'Argentina non ha mostrato la consueta fluidità ed è apparsa a tratti vulnerabile, proprio come nell'esordio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, dove è stata battuta per 2-1 dall'Arabia Saudita.

"L'inizio è stato simile a quello della partita con l'Arabia Saudita, con la differenza che quella volta abbiamo giocato su un campo più decente", ha detto Scaloni ai giornalisti.

"Con tutto il rispetto, per fortuna abbiamo vinto. Altrimenti sarebbe stata una scusa da poco. Sapevamo da sette mesi che avremmo giocato qui e hanno cambiato il manto erboso due giorni fa".

"Non è un bene per lo spettacolo. Non è una scusa, lo stadio è bellissimo e con l'erba sintetica deve essere spettacolare, ma con il manto di oggi non è adatto a questo tipo di giocatori".

Argentina, il Dibu Martinez sulla scia di Scaloni — Il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez ha fatto eco ai sentimenti del suo manager, dichiarando a TyC Sports: "Arrivare qui contro un Canada forte, con buoni attaccanti e su un campo che è un disastro ci ha reso un po' difficile".

"Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Altrimenti, la Copa América sarà sempre di un livello inferiore rispetto al Campionato Europeo".

Canada, le parole di Alphonso Davies — Il capitano del Canada Alphonso Davies non è soddisfatto della prestazione della sua squadra contro i campioni del mondo. "Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti della partita", ha dichiarato all'emittente canadese TSN.

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma nel secondo tempo abbiamo lasciato rimbalzare ogni palla lunga. È stato un risultato deludente, dobbiamo analizzare tutto ciò che abbiamo sbagliato in partita e risolverlo al più presto".