Copa America, Lapadula ko: David trascina il Canada contro il Perù

Vincenzo Bellino Redattore 26 giugno - 08:45

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Argentina, il Canada si rialza nella 2ª giornata della fase a gironi di Copa America. La Nazionale nordamericana supera di misura il Perù di Gianluca Lapadula, grazie ad un gol di Jonathan David, e conquista i primi punti nel torneo.

Decide un gol di Jonathan David — Meglio il Perù nella prima frazione di gioco, la Blanquirroja flirta col vantaggio in un paio di occasioni ma non riesce a stappare l'incontro. Poco dopo la mezz'ora Gianluca Lapadula si vede annullare un gol per fuorigioco, l'attaccante del Cagliari ci riprova al calar del primo tempo ma la sua conclusione sibila a centimetri dal palo.

Nella ripresa l'espulsione di Araujo, sanzionata dal Var per un fallo scomposto del difensore peruviano ai danni del centrocampista canadese Shaffelburg, indirizza la partita in favore dei Canucks che trovano il gol vittoria a '15 dalla fine con Jonathan David. L'attaccante del Lille raccoglie il suggerimento di Shaffenburg, imbeccato splendidamente da Larin, controlla e spedisce la sfera sul secondo palo, dove Gallese non può arrivarci.

Il guardalinee sviene: paura nel primo tempo — Momenti di grande paura durante il primo tempo della sfida del Children's Mercy Park, quando l'assistente guatemalteco Humberto Panjoj è crollato a terra. Ad accorgersi della gravità della situazione è stato il portiere canadese Maxime Crepeau che ha prontamente chiamato i paramedici, che hanno soccorso Panjoj e lo hanno portato via in barella. Il guardalinee è stato prontamente sostituito e non è rientrato in campo nel secondo tempo. Le alte temperature e l'umidità elevata, con valori percepiti oltre i 35 gradi, sono state le cause del malore, un problema ricorrente in questa Copa America giocata negli Stati Uniti.

Perù quasi fuori, il Canada spera — Il 27° gol col Canada di David condanna il Perù che avrà bisogno di un'impresa, nell'ultima giornata con l'Argentina, per qualificarsi ai quarti di finale della Copa America. Al Canada invece, reduce dal 1° storico successo nella competizione, basterà un pari contro il Cile per accedere alla fase ad eliminazione diretta, ma in caso di ko, sarebbe eliminata dalla kermesse.