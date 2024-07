Club, giocatori, allenatori e tifosi non hanno gradito, ma in MLS si è deciso di continuare a giocare. Nonostante 48 calciatori siano stati convocati per partecipare alla Copa América...

Sergio Pace Redattore 2 luglio 2024 (modifica il 2 luglio 2024 | 19:16)

Come se nulla fosse, in MLSsi gioca nonostante tutto. Le squadre facenti parte del campionato americano sono state private dei loro giocatori migliori. È il calcio made in USA all'epoca della Copa América, il torneo continentale di calcio della CONMEBOL che si sta disputando proprio negli Stati Uniti.

Si gioca anche senza i migliori giocatori... — La situazione non fa piacere a nessun club, ma in MLS si gioca con la Copa América in pieno svolgimento. Sono ben 48 i giocatori della MLS che sono stati chiamati a rappresentare il proprio Paese nel torneo continentale che si concluderà il prossimo 15 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami Garden.

La sovrapposizione con la Copa América non è andata giù ai club americani, oltre che ad allenatori, giocatori e tifosi. C'è da dire poi che l'edizione 2024 del torneo rappresenta una sorta di prova generale in vista del Mondiale casalingo del 2026, con una formula allargata, utilizzata anche nel 2016 in occasione del Centenario della Copa América (quattro gironi da quattro squadra, presenti sei nazionali del Nord e Centro America).

Vedere Messi... — La Lega americana, nonostante questo fitto calendario, ha deciso di non interrompere la MLS e di proseguire normalmente. Con grande frustrazione da parte dei tifosi che devono fare i salti mortali per vedere la Copa América 2024, il primo grande torneo a livello internazionale cui partecipa Lionel Messi dopo il suo sbarco in MLS all'Inter Miami.

"Non è la soluzione ideale, ma l’obiettivo di incastrare 34 partite tra febbraio e ottobre rimane la priorità", ha affermato il vice presidente della lega Brad Pursel in un’intervista rilasciata a ESPN. Insomma, niente posticipi e deroghe di sorta. La MLS deve proseguire necessariamente nonostante la Copa América di mezzo...