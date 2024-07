Il dramma di Nestor Lorenzo: il Ct colombiano cade in finale di Copa America, ma a trionfare è la "sua" Argentina

Vincenzo Bellino Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 07:21)

Con un gol di Lautaro Martinez al 112', l'Argentina vince la Copa America 2024. Si tratta della seconda vittoria di fila dopo quella del 2021 (16° trionfo in assoluto, ndr) e soprattutto dopo il Mondiale in Qatar. Cade la Colombia di Nestor Lorenzo, un vero e proprio dramma per il Ct dei Cafeteros, sconfitto in finale dalla sua Nazionale d'origine.

Il dramma di Nestor Lorenzo — Non riesce l'impresa alla Colombia, l'ultima Copa America e l'unica della storia della Nazionale tricolore rimane quella del 2001. Si interrompe anche la striscia di imbattibilità per i Cafeteros che durava da 28 partite, il ko più recente risaliva a più di due anni fa proprio contro l'Argentina, anche in quell'occasione la sfida fu decisa da un gol di Lautaro Martinez.

Non sa se ridere o piangere il commissario tecnico della Colombia, l'ex Bari Nestor Lorenzo. Un percorso straordinario, dalla fase a gironi vinta con merito davanti al Brasile, fino alla finale di Miami, ottenuta dopo aver estromesso il più quotato Uruguay dalla competizione. In finale è mancato il guizzo vincente che invece ha trovato la "sua" Argentina.

Colombia, sei sulla strada giusta — Nonostante il ko in finale, la Colombia sembrerebbe aver imboccato la strada giusta dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Il merito è del miglior giocatore del torneo James Rodriguez, letteralmente rinato nella kermesse americana (6 assist e 1 gol per El Bandito), ma anche dei vari Luis Diaz, Johan Mojica, ma anche di giovani di grande prospettiva come Cuesta, Muñoz, Ríos, dal quale Lorenzo ha saputo tirar fuori il meglio.