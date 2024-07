Copa America 2024, caos e violenza: dubbi sul Mondiale 2026

Gli scontri tra tifosi alla fine della partita tra Colombia e Uruguay hanno visto protagonisti i sostenitori delle due nazionali, i Cafeteros e la Celeste , in violenti disordini. La situazione è degenerata al punto che alcuni giocatori uruguayani sono intervenuti personalmente per proteggere le proprie famiglie presenti sugli spalti.

Come se non bastasse, a poche ore dal fischio d'inizio della finale tra Argentina e Colombia , nuovi tafferugli sono scoppiati fuori dallo stadio di Miami. Numerosi tifosi colombiani hanno tentato di entrare senza biglietto, creando caos ai cancelli d'ingresso. La situazione è sfuggita di mano, con molte persone rimaste ferite e la partita che è iniziata con oltre un'ora di ritardo. La gara è cominciata solo alle 3:15 italiane , dopo che le autorità hanno deciso di aprire i cancelli a tutti, indipendentemente dal possesso di un biglietto. Questo ha generato ulteriori polemiche, mettendo in dubbio l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Critiche e Polemiche: Stati Uniti, così non va

Gli episodi di violenza e disordine hanno macchiato l'immagine della Copa America negli Stati Uniti, un torneo che avrebbe dovuto rappresentare un modello di sicurezza e organizzazione in preparazione al Mondiale del 2026. Le condizioni dei terreni di gioco, già criticate durante il torneo, e l'intervallo della finale prolungato di 25 minuti a causa dell'esibizione di Shakira, hanno aggiunto ulteriori elementi di criticità a un evento che, dal punto di vista dello spettacolo calcistico, è stato comunque entusiasmante. In vista del prossimo Campionato del Mondo gli Stati Uniti dovranno lavorare duramente per garantire che simili episodi non si ripetano, assicurando un ambiente sicuro e accogliente per tutti i tifosi.