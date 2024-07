Copa América, Shakira si esibirà all’intervallo di Argentina-Colombia

L'evento si svolgerà il 14 luglio all' Hard Rock Stadium di Miami , in Florida, dove l'artista colombiana risiede.

"È una superstar che ha creduto nella grandezza e che rappresenta e magnifica la grandezza latinoamericana nel mondo", ha dichiarato Dominguez in un messaggio pubblicato sui social.

Non è la prima volta che Shakira prende parte a eventi sportivi

Shakira, nota per la sua carriera e la sua popolarità internazionale, ha partecipato a diversi eventi sportivi di fama mondiale, tra cui le memorabili esibizioni ai Mondiali di calcio del 2006 in Germania con "Hips Don't Lie" e ai Mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica con "Waka Waka".