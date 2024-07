Rivaldo durissimo: “La Copa América del Brasile è stata una vergogna”

Il campione del mondo 2002 ha criticato la Seleção del ct Dorival Junior: "Ora ci vedono come inesperti, non facciamo più paura".

Davide Capano Redattore 11 luglio 2024 (modifica il 11 luglio 2024 | 09:44)

Il Brasile non vince un titolo dal 2019 e le polemiche non mancano. L'eliminazione della Seleção dalla Copa América, per mano dell'Uruguay, non è andata giù nemmeno a Rivaldo.

Brasile, Rivaldo critica la Nazionale — Il campione del mondo 2002, vincitore della Copa América nel 1999, si è sfogato in un'intervista a Betfair.

KOBE - 17 GIUGNO: Ritratto di Rivaldo del Brasile prima della partita del secondo turno della Coppa del Mondo FIFA 2002 tra Brasile e Belgio, giocata allo Stadio dell'Ala di Kobe, a Kobe, in Giappone, il 17 giugno 2002. Il Brasile vinse la partita per 2-0. IMMAGINE DIGITALE (Photo by Getty Images)

"Parlo da ex giocatore della Nazionale brasiliana - spiega Rivaldo -, so che queste critiche sono normali e che i giocatori devono assumersi la responsabilità. La Copa América del Brasile è stata una vergogna. I giocatori devono fare un passo avanti, specialmente in termini di qualità e di carisma".

Rivaldo rincara la dose — "Quello che si vede è che il Brasile è in un momento difficile in termini di giocatori - prosegue l'ex numero 10 del Barcellona -. Con tutto il rispetto per quelli che ci sono, devono dare un po' di più.

Abbiamo molti giocatori che non hanno avuto l'esperienza necessaria per giocare partite così importanti per la Nazionale. Il Brasile aveva giocatori che non erano pronti per la Copa América. Ora ci vedono come inesperti, non facciamo più paura".