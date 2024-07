Copa America, Darwin Nunez perde e mena di brutto: per difendere la famiglia dal tifo colombiano

Al termine della semifinale di copa America Uruguay-Colombia 0-1, Darwin Nunez si è tuffato nella rissa di fine match. A quanto sembra i giocatori stavano difendendo le loro famiglie dai tifosi colombiani...

In tribuna sono entrati diversi giocatori uruguaiani. Sono stati attaccati, ma hanno attaccato i tifosi colombiani e in malo modo. Darwin Nunez in particolare, qualcuno sui social ha parlato di comportamento deplorevole dei calciatori.