Mancano poche ore al calcio d'inizio della finale di Copa America tra Argentina e Colombia . In conferenza stampa ha parlato l'estremo difensore dell'Albiceleste El Dibu Emiliano Martinez , alla quarta finale in carriera con la maglia della Selecciòn.

El Dibu Martinez , nella conferenza stampa pre-Colombia , riflette sul momento magico della sua carriera: " Giocherò la mia quarta finale a questa età, non l'avrei mai pianificato . Dai 12 anni sono andato alla pensione del Rojo e a 17 in Inghilterra. È stato più difficile di quanto mi aspettassi, ma il calcio ti dà questi percorsi".

Una finale speciale: "Sono molto entusiasta di giocare la finale, come se fosse la prima. È la prima che gioco con il pubblico perché nella precedente ce n'erano pochi. Ora ho la mia famiglia, mia figlia che nella precedente Copa América non c'era e di cui mi sono perso la nascita, stavolta sarà con me allo stadio".