ESCLUSIVA DDD, Argentina-Canada: “Lautaro Martinez super e può trascinare al titolo”

Intervista esclusiva alla collega argentina Pilar Chaburr che crede ci siano tutti gli elementi perché l'Albiceleste possa arrivare a sollevare anche questa Copa America, dopo il successo del 2021 e quello di due anni fa in Qatar

Emanuele Landi Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 19:39)

La Copa America 2024 si appresta a vivere le due semifinali. Alle 02.00 ora italiana si affronteranno l'Argentina del Ct Scaloni e la grande sorpresa Canada, con le due squadre che si erano già affrontate nella fase a gironi, con la vittoria per gli uomini di Scaloni per 2-0. Un grande Lautaro Martinez, capocannoniere del torneo con 4 reti, sta trascinando l'Argentina che, però, ha faticato e non poco ai quarti di finale contro l'Ecuador, passando il turno solo ai rigori, come aveva dichiarato anche Messi a fine partita.

Ecco, perché l'Albiceleste deve guardare step by step se vuole bissare il successo in Copa America del 2021 e continuare a vincere dopo il Mondiale in Qatar nel 2022. In caso di successo col Canada, Lautaro e compagni affronteranno nella finalissima una tra Uruguay e Colombia. In esclusiva per Derbyderbyderby.it è intervenuta Pilar Chaburr, giornalista argentina, che si aspetta una nazionale migliore contro il Canada, rispetto all'ultima gara, e pronta a bissare il successo di tre anni fa.

Copa America, l'Argentina con Lautaro cerca il bis dopo il 2021 — "Sebbene l'Argentina abbia battuto l'Ecuador ai rigori e non sia stata una delle sue migliori partite, la squadra di Scaloni affronterà il Canada pensando a una nuova finale. - questa la risposta a proposito di che partita sarà quella tra Argentina e Canada - Le squadre rivali dell'Albiceleste hanno fatto grandi progressi nel calcio sudamericano: ad esempio l'Uruguay che ha eliminato il Brasile o la Colombia che continua a vincere e mostrare la sua forza.La selezione di Scaloni è molto osservata dai rivali per cercare di capire come migliorare, dato che il Ct dell'Argentina è riuscito a dare un gioco collettivo a una selezione che ha dimostrato di essere una delle migliori arrivando a vincere anche il Mondiale".

"Lautaro Martinez, con una striscia positiva, è il capocannoniere di questa Copa America e arriva senza preoccupazioni alla partita contro il Canada - questa la risposta della collega Pilar Chaburr a proposito del capitano dell'Inter - I difensori canadesi dovranno stare attenti ai movimenti rapidi dell'attaccante che è in grande forma. Il "Toro" sta dimostrando coi gol di essere un fattore per questa nazionale, cosa che non era riuscito a fare all'ultimo Mondiale ma in questa competizione sta mostrando la sua efficacia sotto porta e la sua titolarità è indiscutibile".

L'Argentina è la favorita per rivincere la Copa America, dopo aver vinto anche il Mondiale in Qatar 2022? "L'Argentina, è una squadra costruita collettivamente, con grandi individualità e che in tutte le partite ha dimostrato di mantenere il controllo del gioco. C'è il miglior giocatore del Mondo come Leo Messi - dice la giornalista sorridendo - e questo fa ben sperare. Scaloni ha dichiarato di non essere la squadra favorita del torneo. Credo, però, ora ci siano tutti gli elementi per pensare che l'Argentina possa essere la favorita di questa Copa America 2024". Al campo, poi, l'ardua sentenza