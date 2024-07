Ronaldo e Messi, rigori maledetti: Argentina e Portogallo salvate dai portieri

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, un destino comune e una sorte favorevole: rigori maledetti per la Pulce e per CR7, Argentina e Portogallo ringraziano i portieri

Potrebbero andare avanti per un'altra, al massimo due stagioni, ma la verità è che la carriera di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi è sempre più vicina al viale del tramonto. Il fuoriclasse portoghese sogna di chiudere l'esperienza con la propria Nazionale con un titolo continentale, il collega e rivale argentino , dopo aver trionfato da protagonista nell'ultimo Campionato del Mondo, cercherà di bissare il successo in Copa America ottenuto nel 2021.

Al momento entrambi sono in corsa per i rispettivi obiettivi, un percorso tortuoso, ma con un destino comune e una sorte favorevole. CR7 nell'ottavo di finale contro la Slovenia ha fallito ai supplementari il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la qualificazione al Portogallo ancor prima della lotteria dei rigori. Le lacrime, la disperazione, la consolazione dei compagni, la paura di perdere e di chiudere la carriera nel peggior modo possibile, poi il penalty trasformato e le parate di Diogo Costa hanno restituito il sorriso all'attuale attaccante dell' Al Nassr .

Ha vissuto una serata simile anche Lionel Messi, la sua Argentina era passata in vantaggio con Lisandro Martinez, ma a tempo scaduto l'Ecuador ha allungato la sfida prima ai supplementari, poi ai rigori. La Pulce ha tentato un cucchiaio che ha spiazzato l'estremo difensore dell'Ecuador, ma si è infranto sulla traversa. È stato poi il solito Dibu Martinez, come in Qatar e nell'ultima Copa America, ad indossare nuovamente i panni del supereroe, respingere due calci di rigore e portare l'Argentina in semifinale dove affronterà la vincente di Venezuela-Canada.