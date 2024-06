La 1ª giornata della fase a gironi degli Europei si conclude con le sfide del Gruppo F che vedranno protagoniste Turchia e Georgia, in campo alle 18:00, e Portogallo e Repubblica Ceca, con calcio d’inizio fissato alle 21:00 alla Red Bull...

La 1ª giornata della fase a gironi degli Europei si conclude con le sfide del Gruppo F che vedranno protagoniste Turchia e Georgia, in campo alle 18:00, e Portogallo e RepubblicaCeca, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 alla Red Bull Arena. Sarà il 6° torneo continentale in carriera per Cristiano Ronaldo che sogna di aggiungere, alla sua già ricca bacheca di trofei, l'ennesimo titolo. Tuttavia, stando alle dichiarazioni esclusive dei colleghi portoghesi David Novo (Record Portugal) e Josè Caetano, i lusitani non partono favoriti.

Roberto Martinez, il nuovo condottiero — Dopo 8 anni con Fernando Santos, il Portogallo aveva bisogno di idee nuove e di un rinnovamento. Roberto Martinez dopo aver ben figurato alla guida dei Diavoli Rossi, ottenendo un 3° posto ai Mondiali di Russia, spera di conquistare qualcosa di ben più prestigioso alla guida della Nazionale lusitana. Il feeling con la squadra è ottimo e i risultati delle qualificazioni alla kermesse continentale fanno ben sperare. "C'è un ottimo clima all'interno dello spogliatoio, c'è una grande intesa tra i calciatore e il Ct Martinez. Il nuovo allenatore ha portato un nuovo spirito alla squadra e i risultati delle qualificazioni confermano che l'impatto è stato immediato", afferma David Novo di Record Portugal.

Da Cristiano Ronaldo a Leao, passando per i vari Bernardo Silva, Bruno Fernandes, la qualità offensiva del Portogallo è tra le migliori dell'Europeo 2024, i dubbi dell'ex Ct del Belgio riguardano il reparto arretrato e infatti in amichevole ha sperimentato tanto e si è affidato a diversi sistemi di gioco. "C'è da migliorare l'organizzazione difensiva - dice Josè Caetano - Pepe ha 41 anni e ha rimediato diversi infortuni in stagione, bisognerà capire quali saranno le sue condizioni fisiche. Martinez, durante le partite di preparazione, ha utilizzato due sistemi, con due e tre difensori centrali (Pepe e Rúben Dias; Pepe, António Silva e Rúben Dias; Rúben Dias, António Silva e Gonçalo Inácio). Forse li utilizzerà entrambi durante il campionato, a seconda dell'avversario che si troverà di fronte".

Cristiano Ronaldo: a 39 anni è ancora CR7 — Se si pensa al Portogallo, il primo giocatore che viene in mente non può non essere Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro spera di regalare un altro titolo continentale alla propria nazionale, dopo quello del 2016 in Francia. Tante cose sono cambiate dalla vincente spedizione transalpina. Il passaggio dal Real Madrid alla Juventus, il ritorno nella sua Manchester e il trasferimento all'Al Nassr in Arabia Saudita.

L'unica cosa che è rimasta tale nelle diverse esperienze in giro per il mondo, è la sua straordinaria media realizzativa che unita alla fame di successi, lo rendono ancora oggi uno dei più grandi calciatori al mondo. Il rivale di sempre, Leo Messi, di recente ha conquistato il Mondiale con l'Argentina, la voglia di rivincita è troppo grande e chissà che la risposta a distanza di CR7 non possa arrivare con qualche anno di ritardo.

Basta il suo nome per intimorire gli avversari dice David Novo: "Cristiano Ronaldo intimorisce solo perché è Cristiano Ronaldo. È una leggenda che gode dell'ammirazione e del rispetto di tutti. È più vecchio, non è il Ronaldo di altre competizioni, ma credo che sarà ugualmente decisivo. Con la concentrazione e la mentalità che ha, vorrà rendere il suo ultimo Campionato Europeo uno dei migliori, a livello collettivo e individuale".

È un Ronaldo diverso, afferma Josè Caetano: "Ha segnato due gol nell'ultima amichevole con l'Irlanda, ha un nuovo ruolo nell'organizzazione offensiva, gioca di più per e con la squadra, ma a 39 anni è ancora CR7. Martinez dovrà ovviamente curare la sua condizione fisica, ma sembra essere in ottima forma e, come sempre, è una "roccia mentale" che pensa solo a vincere partite e titoli e a segnare gol, anche al suo sesto Europeo, l'ennesimo record".

Da Leao a Bruno Fernandes: i fratelli di Ronaldo — Non solo Ronaldo, c'è grande attesa anche per le altre stelle lusitane, una su tutte Rafael Leao. "Non vedo l'ora di vedere se il suo livello salirà durante la competizione", dice David Novo, che si aspetta tanto anche da Joao Felix: "È da capire se riuscirà a trovare continuità durante una competizione così importante".

Gli altri protagonisti in positivo, tra le file del Portogallo, potrebbero essere Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Diego Costa. Secondo Josè Caetano, invece, bisognerà prestare attenzione ad una delle possibili rivelazioni del torneo: "João Neves, diciannovenne del Benfica che sa come farsi valere in mezzo al campo, a tal punto che il club portoghese è disposto ad accettare solamente un'offerta dai 120 milioni in su per lasciarlo partire".

E sulle esclusioni: "Otaviosi è infortunato nell'ultima partita della stagione con l'Al Nassr e Roberto Martinez per sostituirlo ha chiamato Matheus Nunes del Manchester City. Profilo interessante, anche se Otavio a livello di esperienza avrebbe potuto dar qualcosina in più. Vitinha e Joao Neves sono le migliori alternative".

"Il Portogallo lotterà per il titolo" — Leggendo i nomi della rosa a disposizione di Roberto Martinez, non è un mistero capire che il Portogallo cercherà di lottera per il titolo, nonostante secondo Josè Caetano, Francia, Spagna e Germania sembrerebbero essere più attrezzate. Entrambi i colleghi però sono consapevoli della forza dei calciatori lusitani: "È una delle migliori generazioni, la qualità non si discute, ma il Mondiale 2022 ci ha detto che non basta per vincere, c'è bisogno di altro. Se riusciranno a lavorare insieme e ad essere al massimo livello fin dalla prima partita, potranno "lottare" per il titolo".