João Cancelo: “Mercato? Penso solo a entrare nella storia col Portogallo”

Il 30enne terzino, in bilico tra Barcellona e Manchester City, pensa solo agli Europei: "Non importa in quanti club andrò, la Nazionale è il momento più importante della mia carriera".

Davide Capano Redattore 17 giugno 2024 (modifica il 17 giugno 2024 | 16:22)

João Cancelo non ha chiarito il suo futuro a livello di club, ma pensa al Portogallo. Sarà Barcellona, dove ha giocato in prestito per tutta la stagione, o Manchester City, con cui ha un contratto fino al 2027? L'esterno ha ribadito ieri di essere "concentrato" sugli Europei.

Cancelo in conferenza stampa — "Sono concentrato al 100% sulla Nazionale, sull'aiutare il Portogallo. Euro 2020 è stato ingiusto nei miei confronti e ora voglio dare una risposta. Per me, per la mia famiglia, per coloro che mi amano e per i miei amici che volevano essere qui, che sognavano di essere qui un giorno, come me", ha detto in conferenza stampa, due giorni prima dell'esordio nel torneo contro la Repubblica Ceca.

Joao Cancelo (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

"Ho sempre avuto il sogno di giocare per il Portogallo in un Campionato Europeo, è stato ingiusto perché ho fatto una grande stagione, sentivo di poterci essere, ma.... La vita non ha voluto che fosse così", ha ricordato la precedente edizione della competizione continentale, quando ha avuto il Covid e alla fine è stato sostituito nella rosa di Fernando Santos da Diogo Dalot.

"Non importa in quanti club andrò, la Nazionale è il momento più importante della mia carriera, perché in essa rappresento la mia famiglia, i miei amici che hanno giocato con me per strada e quelli che mi vogliono bene. È sempre il momento più importante, che si tratti di un'amichevole o di una competizione di alto livello", ha proseguito Cancelo, che si aspetta una Repubblica Ceca molto intensa e con una "grande condizione fisica", contro la quale il Portogallo dovrà contrastare con un buon possesso palla per non farli giocare.

"Sono una squadra molto fisica e con giocatori di qualità", ha aggiunto il terzino, a cui è stato chiesto un chiarimento su una questione urgente. La Nazionale attuale è la migliore della storia del Portogallo? C'è molta qualità, ma ci sono state generazioni come quella di Euro 2004, che ha avuto giocatori fenomenali e ha raggiunto la finale", ha risposto.

Le ambizioni del Portogallo di Cancelo — "Se riusciremo a fare lo stesso e a vincere, entreremo nella storia. E c'è anche la generazione del 2016, che ha vinto il Campionato Europeo ed è quella che rimane nella storia del Portogallo. Spero che anche noi possiamo entrare nella storia", ha aggiunto.

Ha anche sottolineato il lavoro di Roberto Martinez, il suo allenatore dopo la Coppa del Mondo in Qatar 2022. "Fin dal primo giorno mi ha fatto sentire a mio agio. È molto vicino ai giocatori, ha buone idee, gli piace attaccare, è offensivo e attraente. Io la penso allo stesso modo. Si adatta al mio calcio e tutti la pensano come me. Speriamo di dargli gioia, ha fatto la differenza da quando è arrivato e si è adattato molto velocemente.

Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto Campionato Europeo. "È il risultato del duro lavoro, del talento e di tutto ciò che ha ottenuto. È il leader, il capitano", ha detto Cancelo, che non ha problemi a giocare a destra o a sinistra, e ha fatto riferimento al buon esordio di Spagna e Germania, che considera "due favorite", insieme ad "altre tre o quattro".