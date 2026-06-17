L'Atletico Madrid punta sulla continuità e sul senso di appartenenza per tornare a vincere in Liga. Diego Simeone darà presto il benvenuto nel suo staff tecnico ad una figura molto lieta nell'ambiente Colchoneros come lo storico capitano Gabi. Secondo quanto riportato da 'AS', sarà lui a sostituire Nelson Vivas.

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L'ingresso di Gabi nello staff

Un capitano simbolo: la sua carriera all'Atletico

Novità nello staff tecnico dell'. Secondo il quotidiano 'AS', dopo otto stagioni al fianco di Diego Simeone,lascerà il club per intraprendere una nuova esperienza professionale e al suo posto dovrebbe arrivare, storico capitano dei Colchoneros, che tornerà al Metropolitano con il ruolo di collaborare tecnico. La scelta conferma la volontà della società di affidarsi a figure che conoscono profondamente identità e valori dell'ambiente.Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico,ha disputato oltrecon la maglia biancorossa, diventando uno dei leader della squadra più vincente dell'eracome quella del 2014, capace di rompere il duopolio di Barcellona e Real Madrid vincendo lae sfiorando la vittoria dellaproprio contro i Blancos. Da capitano dell'Atletico ha conquistato un Campionato spagnolo, una Coppa del Re, due Europa League, una Supercoppa di Spagna e due Supercoppe UEFA. Dopo il ritiro nel, ha intrapreso la carriera da allenatore maturando esperienze nelle giovanili dell'Atletico, nele successivamente al

LIONE, FRANCIA - 16 MAGGIO 2018: Gabi #14 dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato un gol per renderlo 0-3 durante la finale di UEFA Europa League tra Olympique de Marseille e Club Atletico de Madrid allo Stade de Lyon il 16 maggio 2018 a Lione, Francia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Un rapporto speciale con Simeone

Il legame trava oltre il semplice rapporto tra allenatore e giocatore. In campo, il centrocampista spagnolo è stato il vero interprete del 'cholismo', incarnando grinta, sacrificio e leadership. Ora quella sintonia è pronta a trasferirsi in panchina, dove Gabi potrà mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e fare da riferimento per i giocatori.

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