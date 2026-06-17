Dopo l'uscita di Nelson Vivas, il Cholo Simeone ritroverà uno dei simboli della storia recente dell'Atletico: l'ex capitano Gabi entrerà nel suo staff
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
L'Atletico Madrid punta sulla continuità e sul senso di appartenenza per tornare a vincere in Liga. Diego Simeone darà presto il benvenuto nel suo staff tecnico ad una figura molto lieta nell'ambiente Colchoneros come lo storico capitano Gabi. Secondo quanto riportato da 'AS', sarà lui a sostituire Nelson Vivas.
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L'ingresso di Gabi nello staffNovità nello staff tecnico dell'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano 'AS', dopo otto stagioni al fianco di Diego Simeone, Nelson Vivas lascerà il club per intraprendere una nuova esperienza professionale e al suo posto dovrebbe arrivare Gabi Fernandez, storico capitano dei Colchoneros, che tornerà al Metropolitano con il ruolo di collaborare tecnico. La scelta conferma la volontà della società di affidarsi a figure che conoscono profondamente identità e valori dell'ambiente.
Un capitano simbolo: la sua carriera all'AtleticoCresciuto nel settore giovanile dell'Atletico, Gabi ha disputato oltre 400 partite con la maglia biancorossa, diventando uno dei leader della squadra più vincente dell'era Simeone come quella del 2014, capace di rompere il duopolio di Barcellona e Real Madrid vincendo la Liga e sfiorando la vittoria della Champions League proprio contro i Blancos. Da capitano dell'Atletico ha conquistato un Campionato spagnolo, una Coppa del Re, due Europa League, una Supercoppa di Spagna e due Supercoppe UEFA. Dopo il ritiro nel 2020, ha intrapreso la carriera da allenatore maturando esperienze nelle giovanili dell'Atletico, nel Getafe B e successivamente al Real Saragozza.
Un rapporto speciale con SimeoneIl legame tra Gabi e Simeone va oltre il semplice rapporto tra allenatore e giocatore. In campo, il centrocampista spagnolo è stato il vero interprete del 'cholismo', incarnando grinta, sacrificio e leadership. Ora quella sintonia è pronta a trasferirsi in panchina, dove Gabi potrà mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e fare da riferimento per i giocatori.
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