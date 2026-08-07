L'Inter si avvicina alla chiusura della tournée australiana con qualche certezza in più e altre caselle ancora da riempire. Christian Chivu, alla vigilia dell'amichevole con la Juventus, ha fatto il punto sul lavoro svolto, sul mercato e sulle condizioni della squadra.

Inter, Chivu e il mercato: "Siamo ancora un puzzle da completare"

Dal terreno dell'Optus Stadium in Australia,non ha nascosto che il lavoro dellsul mercato non sia ancora terminato. Il tecnico ha spiegato che manca ancora qualche elemento per arrivare alla prima giornata di campionato, con lamigliore della squadra: "Abbiamo bisogno di alzare il livello, ma sappiamo che serve pazienza. Siamo sereni, e faremo tutti del nostro meglio per completare un puzzle che al momento non è ancora completo, ma all'inizio del campionato manca ancora qualche settimana...", ha dichiarato il tecnico nerazzurro, sottolineando però laper una preparazione caratterizzata fin qui da pochi problemi fisici: "La cosa più importante fino ad oggi è che abbiamo avuto pochi problemi dal punto di vista fisico e al momento è questa la cosa più stimolante, di cui siamo felici".

PERTH, AUSTRALIA - 05 AGOSTO: L'allenatore dell'FC Internazionale Cristian Chivu reagisce durante la partita di pre-stagione tra AC Milan e FC Internazionale all'Optus Stadium il 5 agosto 2026 a Perth, Australia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Inter, sabato l'ultima amichevole con la Juventus

L'ultimo appuntamento della tournée sarà contro la, sabato 8 agosto alle ore 13 italiane, sempre all'Optus Stadium di, in Australia.considera la gara un ulteriore passaggio nella: "Quella di domani è un'amichevole, una sfida che serve alla preparazione", ha spiegato l'allenatore rumeno, il cui obiettivo sarà valutare lee continuare a dare minuti alla rosa, spiegando: "Non ci sono 11 titolari fissi, ma voglio comunque vedere un buon livello di condizione e qualche principio". Chivu inoltregià il campionato, alla domanda di quali saranno le squadre più temibili: "Sono sempre le solite, logicamente vogliono dare il filo da torcere ai Campioni d'Italia in carica. Siamo noi quelli da battere".