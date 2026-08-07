Il futuro di Gleison Bremer torna al centro del mercato della Juventus, ma questa volta è il diretto interessato a fare chiarezza. Il difensore brasiliano ha respinto l'ipotesi di un addio, spiegando il significato delle sue dichiarazioni dei mesi scorsi.

Bremer: "Non ho mai chiesto di essere ceduto"

Le voci di mercato che hanno accompagnato l'estate bianconera vengono ridimensionate direttamente da. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il cereale ha negato di aver chiesto alladi essere ceduto: "Io non ho mai chiesto alla Juve di essere ceduto, soprattutto in un momento di difficoltà sia per il club che per me. Non mi verrebbe mai in mente, sarebbe come scappare". Un concetto ribadito guardando anche più lontano: "Se un giorno mi separerò da questo club, magari quando sarò più in là con gli anni, sarà a testa alta e dalla porta principale". Il brasiliano ha poianche il senso delle sue precedenti, interpretate come unimminente: "Non ho mai detto certe cose cercando una scusa per andare via. Il senso delle mie parole era di voler vedere la Juventus tornare a vincere e ai suoi livelli".

TORINO, ITALIA - 30 LUGLIO: Gleison Bremer della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 30 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Bremer, le dichiarazioni che avevano scatenato il dibattito

A fine aprile, alla vigilia di Milan-Juventus,aveva acceso inevitabilmente isul proprio, dichiarando: "La Juventus sta galleggiando da sei anni e questo non può succedere. Qui mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere".

"Per essere considerato un campione devi vincere, ed è quello che voglio cercare di fare. Ho 29 anni e non ho ancora tanto tempo, ma è importante tornare a vincere!", aveva concluso il brasiliano, con parole interpretate come un possibile messaggio alla società, anche se Bremer aveva contestualmente ribadito di stare bene a Torino.

In questi mesi e anche in seguito a queste dichiarazioni, hanno iniziato a manifestarsi i primi rumors di mercato, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League: dal Bayern Monaco, con l'ipotesi di un possibile coinvolgimento di Kim Min-Jae, fino al Gatalasaray e alla presunta offerta dei turchi di un ingaggio da 8 milioni di euro netti all'anno, rifiutata dal difensore. Oggi, però, il messaggio di Bremer appare netto e con queste dichiarazioni l'intento è di spazzare via una volta per tutte queste voci.