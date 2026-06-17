Il Barcellona punta decisamente su Joao Cancelo. Il terzino portoghese, insieme a un attaccante, è l'altro obiettivo primario del club catalano nella prossima sessione di mercato estiva, dopo l'acquisto già concluso di Anthony Gordon. Tuttavia, all'interno del Barça si ritiene che si tratti di un'operazione da valutare con attenzione. L'ex Inter vuole restare in Spagna ma per questo bisognerà convincere l'Al-Hilal, proprietaria del suo cartellino, che non è disposta a fare sconti.

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Barcellona, Joao Cancelo vuole restare ma l'Al-Hilal si oppone: Mendes cerca una soluzione

Il futuro di Joaoè al momento un'incognita. Tornato al Barcellona lo scorso gennaio dopo 2 anni, il portoghese all'inizio ha avuto qualche problema di ambientamento ma con il tempo è riuscito a ricucirsi un grande spazio nelle gerarchie di Hansiche ora punta fortemente sul difensore lusitano. Come riporta Mundo Deportivo, il problema, però, sarà convincere l'ad aprire alla cessione ma tutti sanno che non sarà facile. Neanche la volontà di restare in Spagna da parte dell'ex Inter può bastare.

I club sauditi sono famosi per essere molto protettivi nei confronti dei propri giocatori e lottano duramente per quelli che considerano di loro proprietà. Inoltre, Cancelo ha ancora un anno di contratto in Arabia Saudita, che chiaramente non intende onorare. Inoltre, l'Al Hilal deve prima risolvere i problemi interni alla propria struttura sportiva. Il club saudita è attualmente impegnato nella selezione e nell'assunzione di un direttore sportivo che sarà responsabile della pianificazione della prossima stagione.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

La sua prima decisione sarà se confermare o meno Simone Inzaghi. Non è una questione di poco conto. Il rapporto tra l'allenatore italiano e Cancelo è teso, e la sua intenzione era quella di cedere il difensore, il che faciliterebbe notevolmente il suo trasferimento al Barça. Se verrà scelto un altro allenatore, l'Al Hilal dovrà sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto e discutere, tra le altre cose, le problematiche che riguardano il club catalano.

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