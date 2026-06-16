Marcus Rashford torna al Manchester United. Almeno per il momento. Il Barcellona ha deciso di non esercitare l'opzione per il riscatto dell'attaccante inglese, scaduta poi nella giornata di ieri. I 30 milioni che i Red Devils chiedono sono ritenuti eccessivi dalla dirigenza blaugrana che comunque ha tutta intenzione di continuare a trattare con il club dell'Old Trafford. Joan Laporta proverà a chiedere una diminuzione della somma richiesta, anche perché il Manchester United non accetterà un altra cessione in prestito: o tutto o niente.

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Barcellona, i blaugrana chiedono uno sconto per Marcus Rashford: la situazione

l futuro di Marcus Rashford è ora nelle mani

del Manchester United. Nella giornata di ieri è scaduta l'opzione di riscatto per il Barcellona e, dunque, il classe '97 farà ritorno all'Old Trafford, in attesa di conoscere il suo futuro.

Il Barça

, dove

l'attaccante

vorrebbe continuare a giocare anche la prossima stagione, non ha escluso completamente un suo trasferimento, a seconda del mercato estivo e della propria situazione finanziaria.

Tuttavia, la situazione si fa in salita per il club di Joan Laporta. Rashford, come ricordiamo, ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel 2028 e il club inglese non è disposto a cederlo nuovamente in prestito ma solo a titolo definitivo, per il quale servono non meno di 30 milioni di euro. Somma destinata anche a salire se il 28 enne dovesse fare buona figura al Mondiale: oggi scenderà in campo contro la Croazia. La situazione, dunque, tende tutta a favore del Manchester United. Michael Carrick, inoltre, non ha escluso una permanenza a Manchester dell'attaccante inglese.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Marcus Rashford dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Pau Cubarsi durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il Barcellona non è poi l'unico club interessato al centravanti. Oltre ai blaugrana, infatti, anche il Bayern Monaco si è fatto avanti. Come riporta il quotidiano Bild, i bavaresi avrebbero avanzato anche un'offerta sui 39 milioni di euro. Non si esclude anche una permanenza in Inghilterra dato che anche l'Aston Villa, con il quale Rashford ha giocato in prestito nella seconda metà della stagione 24-25, ha messo nel mirino l'ex blaugrana. La voglia dell'attaccante inglese di tornare al Camp Nou, dunque, potrebbe non bastare.

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