Una notte da record. La vittoria per 3-0 dell'Argentina ai Mondiali 2026 contro l'Algeria porta indiscutibilmente la firma di Lionel Messi, protagonista di una memorabile tripletta in grado di consacrare sempre di più il nome della Pulga nei libri di storia del calcio. L'ex stella del Barcellona, infatti, ha superato ed eguagliato una serie di record nel giro di una sola partita ma la statistica che certamente fa più impressione è quella con la maglia dell'Albiceleste.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Messi è il più giovane e anziano marcatore nella storia dell'Argentina

Per comprendere la dimensione del record della stella argentina, dobbiamo tornare indietro di ben 20 anni. Mondiale 2006,(pochi giorni dopo l'ufficiale scissione dei due stati, con la vittoria del "si" al referendum sull'indipendenza da parte di). Un giovanissimo, entrando dalla panchina, guida l'alla vittoria sulla nazionale serbo-montenegrina con un dominante 6-0, tre gol per tempo, servendo prima l'assist del momentaneo 4-0 a(primo assist ad un Mondiale per La Pulga) e poi firmando il gol del definitivo 6-0 al '88 minuto del match. Attraverso quel gol, a 18 anni e 358 giorni, la stella argentina diventa il più giovane marcatore nella storia dell'ai Mondiali

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 16 GIUGNO: Lionel Messi dell'Argentina viene congratulato da Hernan Crespo dell'Argentina dopo che Crespo ha segnato il quarto gol durante la partita del Gruppo C dei Mondiali FIFA Germania 2006 tra Argentina e Serbia e Montenegro allo stadio di Gelsenkirchen il 16 giugno 2006 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images)

Esattamente vent'anni dopo (16 giugno 2006, 16 giugno 2026), Lionel Messi, ora capitano della Seleccion e idolo dei tifosi argentini, sigla una strepitosa tripletta all'Algeria diventando il più anziano marcatore dell'Albiceleste ai campionati del mondo, alla veneranda età di 38 anni e 358 giorni. Un record che chiude un cerchio. Una statistica che esalta ancor di più l'immortale nome dell'attuale numero 10 argentino.

La notte dei record

Argentina-Algeria è stata la notte di Messi, ma se pensate che la considerazione si limiti al mero numero dei gol siglati, certamente non è questo il caso. Alla prima partita della Pulga al Mondiale 2026, le statistiche aggiornate (oltre al precedente record) sono state ben quindici.

Caricamento post Instagram...

Barcellona e PSG è infatti diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali eguagliando i 16 gol complessivi di Ronaldo Il Fenomeno, Gerd Muller, Pelé e Mbappé (francese anche lui a caccia del record). Messi è, inoltre, diventato il più anziano giocatore a segnare una doppietta e una tripletta ai campionati del mondo e ha stabilito il record del maggior numero di contribuiti ai gol ai Mondiali (24). A proposito di gol, la Pulga ha eguagliato il maggior numero di reti segnate da fuori area alla Coppa del Mondo (5) diventando l'unico calciatore in grado di siglare più gol in diverse partite dei Mondiali (12) e, insieme a Cristiano Ronaldo, l'unico capace di timbrare il cartellino in 5 diverse competizioni iridate. Dopo la tripletta, l'exè infatti diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali eguagliando i 16 gol complessivi di Miroslav Klose e superando gente del calibro diIl Fenomeno(francese anche lui a caccia del record).è, inoltre, diventato il più anziano giocatore a segnare una doppietta e una tripletta ai campionati del mondo e ha stabilito il record del maggior numero di contribuiti ai gol ai Mondiali (24). A proposito di gol, la Pulga ha eguagliato il maggior numero di reti segnate da fuori area alla Coppa del Mondo (5) diventando l'unico calciatore in grado di siglare più gol in diverse partite dei Mondiali (12) e, insieme al'unico capace di timbrare il cartellino in 5 diverse competizioni iridate.

Riguardo la nazionale, Messi è il primo calciatore dell'Argentina in grado di firmare almeno un gol in cinque diversi Mondiali e il quarto ad aver siglato una tripletta in un match della Coppa del Mondo. Col gol contro l'Algeria, l'ex PSG è diventato anche il calciatore ad aver segnato almeno una rete a più diverse nazioni (ben 11) e, per chiudere l'enorme lista dei record, il numero 10 argentino è diventato il terzo calciatore in grado di toccare le 200 presenze con la propria nazionale, oltre che l'unico ad aver giocato sei Mondiali. Insomma, una vera e propria notte da record.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365